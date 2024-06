Grupo Bradesco Seguros divulga seu Relatório de Sustentabilidade

Pelo segundo ano consecutivo, seguradora divulga documento que apresenta estratégia e iniciativas relacionadas às práticas ASG – O Grupo Bradesco Seguros acaba de lançar seu Relatório de Sustentabilidade 2023 mostrando seu desempenho nas principais práticas ASG (ambientais, sociais e de governança). O documento atende aos frameworks internacionais de sustentabilidade, como GRI, SASB, TCFD e o IIRC. Além disso, compila os resultados financeiros da companhia e demais empresas da Bradseg Participações, com as práticas ASG adotadas no dia a dia das operações da companhia.

Entre os destaques do relatório estão:

O lançamento da Política de Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros no ano de 2023;

Realização do 1º Workshop de Negócios Sustentáveis, iniciativa realizada para despertar senso crítico em ASG nas áreas de Desenvolvimento de Produtos e Serviços;

Divulgação das informações relativas à Gestão dos Riscos de Sustentabilidade por meio das Tabelas Padrão SUSEP, que foram incorporadas ao Relatório de Sustentabilidade, na seção de Anexos, em atendimento à Circular Susep nº 666.

Por meio do site de Educação em Seguros, o Grupo disponibilizou diversos conteúdos para ajudar na construção de uma vida financeira mais saudável e sobre a cultura de proteção. Apenas em 2023, impactaram mais de 5000 usuários;

A participação da 10ª Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), com o tema ‘Resiliência Financeira’, promovendo lives, que totalizaram mais de de 1.800 participações.

A comemoração dos 20 anos de Ouvidoria, pioneira e referência no exercício de suas atividades, e já conta com mais de 25 prêmios;

Mais de duas mil participações nas principais iniciativas para o desenvolvimento das lideranças;

Programa Ouvindo o Cliente, realizado em 2023, com o objetivo de estreitar ainda mais o relacionamento com os clientes. A seguradora replicou a estrutura da Central de Atendimento nos prédios administrativos das empresas do Grupo e contou com executivos para acompanhar atendimento reais de clientes;

Para a Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo, Valdirene Soares Secato, o compromisso da seguradora com o desenvolvimento sustentável vem se consolidando nos últimos anos através de diversas iniciativas. “Nós promovemos constantemente o alinhamento dos nossos produtos, serviços e soluções com as melhores práticas socioambientais e de governança da operação. Essas ações reforçam nosso comprometimento em prol da sustentabilidade, além de compromissos voluntários como o PSI (Princípios para a Sustentabilidade em Seguros) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Reforçamos os nossos compromissos com as métricas internacionais relacionadas a ASG para estruturar nosso relatório, a fim de contribuir com a comparabilidade e padronização das informações no mercado, buscando gerar impacto positivo ao nosso redor, afirma a executiva.

O relatório completo está disponível para leitura no site do Grupo Bradesco Seguros:

https://www.bradescoseguros.com.br/wcm/connect/0b21f347-0a1b-4b46-96a4-e79f8b4208b4/vPortugu%C3%AAs_1348626+-+01+-+BradescoSeguros_Relatorio2023_v38_CLIENTE.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b21f347-0a1b-4b46-96a4-e79f8b4208b4-p0idCmn