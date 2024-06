Bradesco Vida e Previdência apresenta Café ConVida

Focado em seguro de vida, o evento destacou pesquisa da LIMRA e trouxe insights para corretores de todo o Brasil – Na última terça-feira, dia 18 de junho, a Bradesco Vida e Previdência realizou a primeira transmissão do Café ConVida. O bate papo ao vivo, voltado a corretores de todas as regiões do país, reuniu executivos da companhia para falar sobre oportunidades e desafios na disseminação do seguro de vida. O diretor Bernardo Castello conduziu a abertura do evento, que contou com falas de Jorge Nasser, Presidente da Bradesco Vida e Previdência, e Fernanda Boechat, instrutora da Universeg, plataforma gratuita de capacitação, do Grupo Bradesco Seguros, voltada para parceiros de negócios e sociedade.

O encontro teve a participação especial de Marcelo Assunção, CEO Regional da LIMRA, organização mundial de pesquisa e consultoria de seguros e serviços financeiros, que apresentou dados da pesquisa Pulso Global do Consumidor. Na oportunidade, Marcelo destacou o seguro de vida como peça central do relacionamento do corretor com o cliente.

A rodada de perguntas contou com José Pires, Diretor Comercial, e Ricardo Campos, Superintendente Executivo, ambos da Bradesco Vida e Previdência, e com o Diretor-Gerente e os Diretores do Grupo Bradesco Seguros, Américo Gomes, Carlos Picini e Francisco Rosado, respectivamente. Eles reforçaram a importância da consultoria do corretor de seguros para alavancagem do segmento de vida.

“Esse encontro foi de grande aprendizado, especialmente com os dados da pesquisa da LIMRA, que trouxeram a voz do cliente. Tivemos, também, a oportunidade de discutir como nortear a oferta do seguro de vida e expandir as soluções de assistências e segurança para o cliente”, reforçou José Pires ao final da transmissão.

A próxima edição do Café ConVida terá como temas as sugestões enviadas pela audiência e será anunciada em breve.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

José Pires, Diretor Comercial