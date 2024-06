SegPartners completa 10 anos ultrapassando R$ 540 milhões em produção e apoiando o crescimento dos corretores de seguros

A empresa realiza os processos operacionais e gerenciais de corretoras de seguros, incentivando o perfil empreendedor dos seus corretores – A SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A (SPB), empresa que reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as seguradoras, completa 10 anos de história em 2024. No último ano, juntos, os corretores de seguros da SegPartners registraram R$ 540 milhões em produção, e faturamento de R$ 70 milhões em comissões, o que coloca a empresa entre as 15 maiores corretoras do Brasil, ao lado das grandes multinacionais.

Os corretores de seguros fundadores da SegPartners sempre acreditaram que cada corretor de seguros é, em essência, um empreendedor especializado em vendas. No entanto, sabiam que as tarefas administrativas e operacionais consomem grande parte do seu tempo, impedindo que eles explorem todo o seu potencial em vendas, negociação e gestão.

“A SegPartners foi inicialmente criada para unificar a produção e obter melhores condições junto às seguradoras. Com o tempo, investimos no compartilhamento de sistemas e processos”, lembra Paulo Rogério dos Santos, presidente da SegPartners Brasil.

“Pensamos: se todos fazem as mesmas tarefas, por que não centralizar essas atividades em uma equipe única e liberar os corretores das tarefas administrativas? Assim, eles podem explorar plenamente seu potencial empreendedor e expandir seus negócios,” relata. Ser uma estrutura de suporte coletivo e centralizado para o desenvolvimento das corretoras associadas é a proposta de valor da SPB.

O Centro de Serviços Compartilhados SegPartners (CSC) realiza as funções de acompanhamento da emissão de apólices, da conciliação das comissões, da inadimplência dos segurados e do acompanhamento dos sinistros, o que compreende todo o ciclo do processo de seguro, iniciado por um sistema de multicálculo.

Com o uso de sistemas próprios – o Simplifique e o Conecta, a SPB oferece a seus corretores o acompanhamento online de cada uma das etapas dos processos de suas corretoras, assegurando gerenciamento e permitindo constante averiguação e interferência, quando e se necessária.

Resultado desta operação: liberação do tempo do corretor para a dedicação em vendas. A falta de tempo é uma das maiores ‘dores’ dos corretores de seguros: tempo para encontrar e ser encontrado, para a gestão do negócio, para a aquisição de novos conhecimentos (novos produtos, novas abordagens, novas ferramentas).

Comercialmente, a SPB se apresenta perante as seguradores e operadoras como uma “empresa de vendas”, obtendo alguns benefícios em contrapartida de sua dedicação à seguradora e seus produtos.

Os corretores associados usufruem de vantagens significativas: acesso ao portfólio dos produtos, representatividade perante as seguradoras, melhores condições comerciais, parcerias internas em produtos especializados. O resultado é foco na comercialização e consequente desenvolvimento da corretora.

“A proposta da SPB é efetivamente inovadora: separa o corretor (seu relacionamento, contatos, conexão, vendas) da corretora (processos). Com a SPB, o corretor transforma sua corretora em uma empresa comercial, com espírito de vendas e com alma de negócios”, defende o executivo.

Por meio de negócios compartilhados, a SegPartners Brasil ajuda o corretor associado a atuar em qualquer ramo de seguros, possibilitando ao profissional uma abordagem mais assertiva com as necessidades de seus clientes.

Com melhor desempenho a cada ano, em 2024 será realizada uma grande festa de fim de ano, que marca a celebração de 10 anos da empresa.

Paulo Rogério dos Santos, presidente da SegPartners Brasil