Grupo Bradesco Seguros disponibiliza guia com boas práticas para o agora, visando um futuro longevo para os brasileiros

Dando continuidade às suas iniciativas em prol da longevidade, o Grupo Bradesco Seguros disponibiliza um guia que reúne orientações para que as pessoas possam viver os melhores anos de suas vidas. Abordando os pilares que contribuem para uma vida longeva e com mais qualidade, como atitudes em relação à longevidade; saúde física e mental; interações sociais e meio ambiente; cuidados de saúde e prevenção; e finanças, o conteúdo pode ser acessado no site desenvolvido pelo grupo segurador, após a conclusão do teste que revela o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP).

“Há mais de 20 anos, a longevidade é uma prioridade para o Grupo Bradesco Seguros. Com esse guia, queremos estimular, de forma acessível para todas as faixas etárias, uma reflexão sobre a longevidade, além de reforçar a importância de a população ampliar seus conhecimentos sobre o tema e transformá-los em atitudes para começar a construir o seu futuro hoje”, ressalta Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Tanto o guia como o Indicador de Longevidade Pessoal foram desenvolvidos a partir da união de nomes importantes, como o Instituto de Pesquisa Locomotiva e o especialista em envelhecimento Alexandre Kalache, bem como parâmetros e abordagens de organizações que são referências em estatística, saúde, envelhecimento, longevidade, economia e finanças, como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Associação Brasileira do Sono, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), entre outros.

“Sabemos que ainda existe um grande caminho para o brasileiro percorrer quando o assunto é longevidade e planejamento de vida. Prova disso é a pesquisa realizada com a aplicação do ILP, que identificou que apenas 38% dos brasileiros entendem totalmente o conceito de longevidade. Por esse motivo, além de oferecer uma metodologia que proporciona uma visão holística de qualidade de vida e sua manutenção com o passar da idade, buscamos trazer uma ferramenta que ajude as pessoas a melhorarem nos aspectos que, diante das suas respostas, precisam de mais atenção”, ressalta a superintendente de Comunicação do Grupo Bradesco Seguros, Regina Macedo.

O Indicador de Longevidade Pessoal (ILP) foi desenvolvido com uma metodologia inédita que avalia, em escala de 0 a 100, parâmetros que que compõem a longevidade. Os brasileiros que quiserem descobrir o seu indicador de longevidade pessoal e ter acesso ao guia podem realizar o teste gratuitamente do site https://indicadordelongevidade.com.br/

