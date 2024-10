MAPFRE apresenta seu novo produto e fala sobre oportunidades de negócios em evento do CVG-RJ

Na manhã do dia 23 de outubro, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), recebeu para um café em sua sede, no Centro do Rio, a equipe da MAPFRE Seguros. Presentes pela seguradora estavam a diretora comercial de Vida e Previdência, Carolina de Molla Lorenzatto e a especialista de Seguros de Pessoas, Cláudia Suarez, além do time da sucursal Rio da MAPFRE.

Diferente do formato habitual dos encontros promovidos pelo CVG-RJ, a manhã começou com abertura de Igor Menezes, gerente da sucursal Rio da MAPFRE, seguida da palestra da diretora comercial de Vida e Previdência e de um talk show, mediado pela especialista de Seguros de Pessoas da companhia, que teve como convidados dois profissionais experientes do mercado: Pedro Monteiro, diretor nacional de Vida da MDS Brasil e Sonia Marra, diretora adjunta do CVG-RJ. A apresentação foi finalizada por Carlos Santos, gerente de sucursal na MAPFRE.

“Nosso objetivo foi trazer para os corretores do Rio mais informações sobre o seguro de pessoas, novas possibilidades de negócios e apresentar o produto que a MAPFRE acaba de lançar que protege contra doenças graves”, explicou a diretora Carolina de Molla Lorenzatto. O produto a que ela se refere, oferece indenização em caso de diagnóstico para até 25 doenças de alta complexidade, sem necessidade de contratar coberturas adicionais. E tem também uma opção infantil com cobertura para 12 doenças graves.

A MAPFRE tem ampliado o conceito de seguro de vida, combatendo o mito de que seguro de vida está somente ligado a morte, com produtos em que as coberturas podem ser usadas em vida, para proteger o bem-estar da família, planejar financeiramente um futuro sustentável, cuidando assim do que as pessoas mais valorizam.

Segundo Cláudia Suarez, especialista de Seguros de Pessoas, para a companhia a proteção de pessoas é visto mais que um negócio, é um propósito da MAPFRE. “A proteção de pessoas é hoje uma responsabilidade social de cada um de nós”, enfatiza. O talk show, mediado por Cláudia, contou com participações que enriqueceram o encontro. Para Pedro Monteiro, diretor nacional da MDS Brasil, uma das principais corretoras de seguros do país, é sempre uma grande oportunidade estar em eventos que disseminem o seguro de vida também como proteção financeira para as famílias. “E esta missão é totalmente nossa, como profissionais da área e agentes da mudança. Acreditar, focar e conscientizar afinal, “as grandes caminhadas começam com pequenos passos”, declara.

Segundo Sonia Marra, especialista em Seguro de Pessoas e diretora adjunta do CVG-RJ, o talk show foi uma dinâmica muito bem-sucedida, com a MAPFRE trazendo as novidades e os diferenciais de seus produtos e proporcionando uma troca de informações. “Eu e o Pedro, como profissionais muito atuantes no mercado, podemos contribuir com o conteúdo apresentado,com situações que vivemos no dia a dia, atendendo os clientes e conhecedores na prática das necessidades do setor. Ao longo do evento, como estiveram presentes três embaixadores do Movimento Minha Vida Protegida, eu, Pedro e Carolina, falamos sobre a importância da conscientização do seguro de vida, divulgado através desse movimento”, finaliza.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.