Grupo Bradesco Seguros conquista Prêmio Consumidor Moderno na categoria Planos de Saúde, com Atendimento Bradesco Saúde

Iniciativa avalia o atendimento omnichannel e destaca empresas comprometidas com a experiência do cliente em diversos setores – A Bradesco Saúde foi a vencedora da categoria “Seguros – Planos de Saúde” na 25ª edição do prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Consumidor. A equipe da Central de Relacionamento recebeu o troféu representando a área de atendimento na cerimônia de reconhecimento, realizada na noite de 25 de junho, em São Paulo.

“É uma conquista que reforça o comprometimento do Grupo, e aqui em especial da Bradesco Saúde, em proporcionar experiências de qualidade para nossos clientes”, destaca Alexandre Nogueira, diretor da Bradesco Seguros.

Promovido pelo Grupo Padrão, o prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Consumidor reconhece as melhores práticas de atendimento e relacionamento, destacando empresas comprometidas com a qualidade da experiência do cliente em suas estratégias omnichannel.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,8 milhões de beneficiários, e presente em mais de 1,3 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por cerca de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3 mil hospitais e mais de 10 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais.