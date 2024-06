Austral Seguradora tem novo responsável técnico atuarial

Rafael Calzavara é o novo responsável técnico atuarial da Austral Seguradora, setor estratégico para as análises, estudos e quantificação de riscos.

Há dois anos como Gerente Sênior da área na empresa, ele cumprirá todas as tarefas regulatórias da função, assegurando a solvência da companhia. Formado em ciências atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado em administração pela Coppead e pós-graduação em finanças, também pela UFRJ, Rafael atua desde 2011 na indústria de seguros, em diferentes funções atuariais e financeiras.

“Tenho a missão de manter a excelência de execução da função atuarial, que sempre foi muito sólida na Austral. Ao longo dos últimos dois anos focamos em melhorias em nossos processos e análises, segregando e especializando nossas atividades. Temos a responsabilidade como atuários de garantir a solvência e a solidez da Companhia, e agir de forma propositiva e estratégica dentro de nossa expertise que garante, em última instância, produtos de qualidade para nossos clientes”, afirma Rafael.

Sobre a Austral Seguradora



Fundada há 13 anos por seus executivos e pela gestora de investimentos Vinci Partners, a Austral Seguradora atua com soluções flexíveis e customizadas para seguros corporativos nas áreas de Seguro Garantia, Riscos de Petróleo, além de D&O, E&O e RCG. Em 2021, conquistou o 2º lugar no ranking Estadão Empresas Mais, do jornal O Estado de S. Paulo, na categoria Seguros Gerais.



Em 2020, teve a 5ª colocação em Governança Corporativa e Visão de Futuro pelo ranking do anuário da Revista Época Negócios, dois dos principais reconhecimentos corporativos do país.