Tokio Marine quer ser referência em Seguro Garantia em três anos

Com plano de expansão ambicioso, a Companhia investiu em corpo técnico especializado para atender à nova Lei de Licitações

Com o intuito de atender à nova Lei de Licitações e assegurar o cumprimento dos contratos de obras públicas e privadas, a Tokio Marine anunciou ontem (26), o seu Plano de Expansão do Seguro Garantia com o objetivo de, em três anos, tornar-se a Seguradora Multiprodutos referência no segmento.



Pioneira na contratação de corpo técnico especializado para elaboração de soluções inovadoras para o produto, a Companhia tem estruturado a área para atender as diretrizes da legislação desde 2016, quando as discussões a respeito do tema tiveram início.



Sancionada em dezembro do ano passado e vigente desde janeiro de 2024, a Lei nº 14.770/23, que promove alterações na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21), tem o objetivo de assegurar a finalização de obras públicas. Isso porque há, hoje, no Brasil, mais de 8,6 mil obras paradas – número que representa 41% dos 21 mil contratos relacionados a projetos financiados com recursos federais por meio do orçamento geral do País, de acordo com dados de 2023 consolidados pelo TCU (Tribunal de Contas da União)[1]



Para o Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica da Tokio Marine, Felipe Smith, o Seguro Garantia passa a ter um papel fundamental na concretização destes projetos.

“Agora, as seguradoras precisam assegurar a execução correta dos contratos, bem como sua conclusão conforme o que foi estipulado em cada um deles. E, para que isso seja possível, entendemos que é essencial a oferta de um produto Garantia robusto e consolidado, preparado para atender a essa demanda”

ressalta

Neste contexto, de acordo com o Diretor, o principal diferencial da Tokio Marine é oferecer uma solução completa para essas obras, indo além da proteção do Seguro Garantia, com produtos como Riscos de Engenharia, RC Obras, Transportes e Riscos Nomeados/Operacionais, entre outros, o que permite assegurar todas as etapas de execução do contrato.

“Nós oferecemos serviços personalizados que atendem às necessidades dos nossos Clientes não apenas no que tange à nova Lei de Licitações, como também na garantia para obras privadas. Com isso, aumentamos o tamanho de nossa equipe com a contratação de mais 16 especialistas, sendo 7 deles para a área técnica, 9 para área comercial, 3 focados na Diretoria Comercial Corporate e 6 colaboradores para a área de Estratégia de Negócios focados do atendimento do Canal Varejo Brasil”, reforça.

Expertise Garantia

Para debater a respeito da nova Lei de Licitações, a Tokio Marine realizou ontem (26) o evento Expertise Garantia, no Tokio Marine Hall, para 250 convidados entre os quais estão Clientes, Corretores, representantes do Governo, Parceiros de Negócios, Assessorias e Imprensa.



Com o objetivo de promover uma conversa qualificada, a Companhia convidou como palestrantes a Assessora Executiva do Gabinete do Secretário de Estado do Mato Grosso, Maria Stella Lopes Okajima, para falar sobre como foi a experiência de terem sido o primeiro estado a implementar a nova Lei; o presidente da Abdib (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base), Venilton Tadini, para comentar o impacto da lei no mercado; e a advogada especialista em seguros e resseguros, Débora Schalch, que contribui com uma perspectiva técnica a respeito do tema.



Para Felipe Smith, a ideia do Expertise Garantia é contribuir para o esclarecimento de informações a respeito da nova Lei de Licitações e evidenciar o papel do mercado segurador nesse cenário.

“Nós acreditamos na função econômica e social dessa nova Lei para o desenvolvimento do país e estamos plenamente preparados para colaborar com sua execução não apenas em obras públicas, como também na iniciativa privada” finaliza o Diretor Executivo.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.