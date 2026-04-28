Grupo A12+ lança plataforma corporativa inovadora para gestão integrada e comunicação eficiente nas corretoras

Novo ambiente digital fortalece a governança e amplia a colaboração entre sócios e partners – O Grupo A12+ acaba de lançar sua nova plataforma corporativa, um ambiente desenvolvido para integrar, organizar e fortalecer a gestão interna das corretoras participantes. A ferramenta funciona como uma intranet estratégica e como um sistema de gestão empresarial, conectando todos os membros em um único espaço, proporcionando maior organização operacional, governança e autonomia para as corretoras.

O ambiente conta com uma infraestrutura robusta, que reúne diversas funcionalidades essenciais para o dia a dia das empresas. Entre os recursos disponíveis estão a universidade corporativa, com trilhas de capacitação voltadas ao desenvolvimento dos membros do grupo; módulos de gestão de projetos, que facilitam a delegação e o acompanhamento de tarefas; e um disco virtual seguro para armazenamento e compartilhamento de documentos. Além disso, o módulo de marketing disponibiliza materiais comerciais e institucionais personalizáveis, permitindo que cada corretora fortaleça sua identidade e Amplie sua atuação comercial no mercado.

“A plataforma corporativa representa um marco na transformação digital do Grupo A12+. Estamos criando um ambiente mais ágil e eficiente, permitindo que todas as corretoras operem de forma coordenada e com maior autonomia. Nosso objetivo é facilitar a tomada de decisões por meio da centralização de informações e demandas, além de oferecer ferramentas que impulsionam o desenvolvimento e a capacitação contínua das equipes.”, explicou Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+.

A gestão estratégica oferecida pelo Grupo A12+ possibilita aos usuários um gerenciamento centralizado que fortalece a organização interna das corretoras e contribui diretamente para a eficiência operacional. A plataforma permite o controle das comunicações e solicitações de atendimento, além de garantir a rastreabilidade e maior agilidade nos processos. Também atua como um ambiente contínuo de desenvolvimento, ao disponibilizar cursos e trilhas de aprendizagem focados no aprimoramento de competências técnicas e gerenciais.

Outro diferencial está no apoio direto à operação comercial das corretoras. A infraestrutura disponibiliza materiais institucionais e comerciais, preservando a identidade de cada empresa e fortalecendo sua presença no mercado. Além disso, por meio da integração com fornecedor homologado, facilita o acesso a brindes promocionais e materiais institucionais, contribuindo para a padronização e profissionalização das ações de marketing.

Para o diretor de Marketing e Tecnologia, Flavio Lino de Paula, a centralização da comunicação institucional e do atendimento interno é um dos diferenciais da plataforma. “Podemos registrar, delegar e acompanhar as solicitações de forma estruturada, garantindo a transparência e a eficiência nos processos. Com a integração de diversos módulos, conseguimos oferecer um suporte completo às corretoras, desde o marketing até a gestão de projetos e rotinas operacionais. Em um mercado dinâmico, essa ferramenta se torna essencial para promover decisões mais assertivas e aumentar a competitividade das corretoras”, concluiu.

Com a nova plataforma corporativa, o Grupo A12+ reforça seu compromisso com a inovação, a governança e o desenvolvimento sustentável das corretoras que integram o seu ecossistema.

Sobre o Grupo A12+ – Empenhado em contribuir para as transformações do mercado de seguros, o Grupo A12+, por meio de uma visão integrada do negócio, vem construindo uma cultura corporativa que estabelece o papel fundamental do corretor como protetor de pessoas e seus patrimônios, com soluções que vão muito além do seguro. Presente em todas as regiões do Brasil, conta com mais de 170 corretoras associadas, oferecendo todo o conhecimento, estrutura e tecnologia necessários para apoiar e atender aos seus potenciais de crescimento.