Bradesco Seguros amplia presença no mercado de alto valor e leva Auto One para todo Brasil

Produto oferece experiência premium, coberturas completas e benefícios exclusivos para veículos a partir de R$ 300 mil – A Bradesco Seguros anuncia a expansão do Seguro Auto One e passa a disponibilizar o produto para todo o mercado. Lançado inicialmente em projeto piloto, o Auto One é destinado a clientes que possuem veículos de alto valor, a partir de R$ 300 mil.

Consolidando a presença da Seguradora no segmento de veículos premium, o produto foi desenvolvido a partir da escuta ativa de corretores e clientes para entender as necessidades específicas desse público, que demanda soluções mais completas, equipe de atendimento dedicada e uma experiência diferenciada.

“Pensamos em um seguro que fosse muito além da proteção tradicional, com coberturas e serviços exclusivos e personalizados, voltados para quem busca conveniência, tranquilidade e atendimento diferenciado”, destaca Saint’Clair Lima, Diretor-Gerente da Bradesco Seguros.

Segundo o executivo, o Bradesco Seguro Auto One conta com diferenciais como a Assistência Dia e Noite Ilimitada Premium, com Moto SOS, Motorista Anjo, Leva e Traz, e Limpeza de Estofado, além da proteção completa para a residência do segurado.

O produto também conta com isenção de franquia no primeiro sinistro, cobertura de acessórios, incluindo película de proteção a pintura e vidros, bens deixados no interior do veículo, como notebook, celular e tablet, e a cobertura para blindagem, com Limite Máximo de Indenização de até R$ 150 mil, um dos maiores do mercado.

“As coberturas foram desenhadas para acompanhar o nível de sofisticação desses veículos e vai além das expectativas de um cliente mais exigente. Esse cuidado se reflete tanto nos serviços oferecidos quanto na experiência ao longo da jornada”, reforça Saint’Clair Lima.

Com o Auto One, a Bradesco Seguros avança na sua estratégia de oferecer soluções cada vez mais personalizadas e alinhadas às expectativas de clientes que valorizam conveniência e exclusividade. O produto reforça o compromisso da companhia em evoluir continuamente a experiência no seguro auto, acompanhando as transformações no mercado e o novo perfil de consumo.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,9 bilhão de prêmios em automóveis (jan a dez/25) e de R$ 1,09 bilhão em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até dez/25) em market share de automóveis no mercado e 16,4% (até dez/25) de market share em residencial.

Foto: Saint’Clair Lima, Diretor-Gerente da Bradesco Seguros