Segura levanta R$ 45 milhões para resolver a complexidade operacional entre seguradoras e corretores com IA

Rodada seed coliderada pela a16z e Kaszek marca lançamento oficial da empresa, que busca resolver os problemas de tecnologia mais estruturais da indústria de seguros – A Segura, infraestrutura de IA para a indústria de seguros, anunciou uma rodada seed de R$ 45 milhões coliderada pela Andreessen Horowitz (a16z) e pela Kaszek, com participação da Big_Bets. A empresa aplica inteligência artificial para resolver os problemas que surgem da complexidade operacional na venda de seguros, melhorando a experiência das seguradoras e corretores. Na prática, destrava processos complexos com IA e apoia o corretor no dia a dia. Com isso aumenta a eficiência na distribuição e permite que os corretores vendam melhor.

O canal de distribuição via corretores é responsável por mais de 80% das vendas do setor e cresce a cada ano, apesar de depender de processos e tecnologia antiga. Por representarem o cliente final, os corretores, buscando sempre as melhores condições, operam simultaneamente com múltiplas seguradoras, cada uma com seus próprios sistemas, coberturas e processos. Ao mesmo tempo, as seguradoras se organizam para trabalhar com mais de 125 mil corretores distribuídos em diferentes ecossistemas. O resultado é uma operação complexa, que limita o crescimento das seguradoras, reduz a produtividade dos corretores e compromete a experiência do cliente final.

“Acreditamos que os corretores serão mais importantes do que nunca na era da IA. Eles são o principal elo de credibilidade, em um setor baseado em confiança, e continuarão sendo a principal interface com o cliente final. Para que isso aconteça, os corretores precisam estar equipados com IA rodando sobre uma nova infraestrutura que suporte suas operações no dia a dia. Foi para construir essa tecnologia que fundamos a Segura”, afirma Luís Alberto (Bebeto) Nogueira, CEO e cofundador da Segura.

Na nova camada de infraestrutura para a distribuição de seguros construída pela Segura, inteligência artificial é aplicada diretamente aos fluxos operacionais entre seguradoras e corretores, combinada a um atendimento especializado que entende o contexto da operação. Com isso, seguradoras passam a operar suas bases com mais eficiência e rapidez, enquanto corretores ganham organização, previsibilidade e suporte no dia a dia — sem abrir mão da personalização necessária em um mercado baseado em confiança. Uma vez que começam a trabalhar com a Segura, os corretores passam a ter acesso a uma série de ferramentas de IA para impulsionar suas vendas.

No centro da plataforma está a Helena, assistente inteligente da Segura que entende o contexto da carteira do corretor. Diferente de soluções genéricas, ela acessa informações técnicas de apólices, condições gerais e históricos de interações. Por estar integrada nos fluxos de trabalho das seguradoras, a Helena apoia com rapidez os processos de cotação e renovação. Assim, a plataforma reduz o tempo gasto em tarefas operacionais e facilita o acesso a dados relevantes para a tomada de decisão.

Um dos diferenciais da solução é a integração com o WhatsApp, canal que já concentra grande parte da comunicação entre corretores, seguradoras e clientes. Ao estruturar essas conversas com inteligência artificial, a Segura transforma interações informais em fluxos organizados de trabalho, reduzindo retrabalho e aumentando a eficiência da operação. Esse modelo de aplicação prática de IA conversacional levou a empresa a ser selecionada para o WhatsApp AI Startups Hub, programa da Meta que reúne startups brasileiras com aplicações inovadoras de inteligência artificial. A Segura foi a única empresa da indústria de seguros escolhida para o programa.

“O corretor já está no WhatsApp o dia inteiro. A inovação não é mudar o hábito, é estruturar a operação por trás dele. Quando organizamos dados e processos, o ganho é direto em produtividade e conversão”, complementa Bebeto.

O investimento na Segura está entre os raros aportes da Andreessen Horowitz (a16z) fora dos Estados Unidos. O fundo de Ben Horowitz é um dos maiores investidores de tecnologia do mundo, com mais de US$ 90 bilhões sob gestão, e é famoso por ter apostado cedo em empresas como Facebook, AirBnb, Slack e a própria OpenAI. A rodada foi co-liderada pela Kaszek, dos fundadores do MercadoLivre, que investiu em empresas como Nubank, Loggi e Kavak. A decisão reforça o potencial do mercado latino-americano e a relevância do problema que a empresa se propõe a resolver.

“A distribuição de seguros é um dos sistemas mais complexos dos serviços financeiros. A Segura está atacando esse problema na raiz ao construir uma camada de infraestrutura de agentes de IA que oferece a seguradoras e corretores uma forma mais rápida e escalável de vender”, afirma Angela Strange, General Partner da Andreessen Horowitz (a16z).

Além da a16z, Kaszek e Big_Bets, a rodada contou com o apoio de investidores anjo como Assaf Wand (fundador da Hippo, NYSE:HIPO), Marcelo Blay (fundador da Minuto Seguros, ex diretor da Porto Seguro e ex-COO da Itaú Seguros), Fersen Lambranho (Chairman da GP Investimentos), Anderson Thees (Managing Partner da Redpoint Eventures), família Almeida Braga (controladora da Icatu), além de empreendedores de tecnologia como Larissa Maranhão (Brex), Mário Augusto Sá (NG Cash) e Lucas Lameiras (Fanatic).

Marcelo Blay, além de ter passado pela liderança da Porto Seguros e da Itaú Seguros, e ter fundado a maior corretora de seguros auto do país, é conselheiro da Segura. “Por ter atuado em grandes seguradoras, como Porto e Itaú, e também ter fundado a Minuto, conheço bem a complexidade operacional dos dois lados dessa relação. A Segura traz uma solução que até pouco tempo atrás parecia impensável e que já vem se mostrando muito eficaz em aumentar vendas, reduzir cancelamentos e gerar ganhos concretos de eficiência para seguradoras e corretores”, afirma Blay..

A Segura utilizará os recursos da rodada para expandir seu time central de engenharia de IA, aprofundar sua infraestrutura e ampliar sua rede de seguradoras e corretores – que em menos de dois anos de sua fundação já ultrapassou a marca de 3,000 corretoras no país.

“Nosso objetivo é construir o sistema que aproxima seguradoras e corretores e permite que eles expandam o mercado oferecendo produtos de seguro precisos e personalizados, em escala”, afirma Bebeto.”

Sobre a Segura

A Segura é a infraestrutura de inteligência artificial que aproxima seguradoras e corretores, repensando como os seguros são vendidos na América Latina. Mais de 3.000 corretoras utilizam o sistema com IA da empresa para gerenciar apólices, compreender coberturas e conduzir jornadas de clientes em cotações, vendas e renovações. Ao estruturar a camada operacional entre corretores e seguradoras, a Segura permite uma distribuição mais eficiente e escalável em todo o mercado. Em 2026, anunciou uma rodada seed de R$ 45 milhões coliderada pela Andreessen Horowitz (a16z) e pela Kaszek. Saiba mais em www.segura.ai

Foto: Luis Alberto (Bebeto) Nogueira, Lucca Buffara, Leticia Schettino, Pedro Nobrega, Marcos Franco, Mayana Rosário