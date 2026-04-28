CVG-RJ é apoiador do ENCONSEG 2026

Organizado pelo Sincor-RJ, o encontro é um dos principais eventos do mercado de seguros fluminense – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) é apoiador institucional do Encontro de Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro 2026 (ENCONSEG), um dos principais eventos do mercado segurador fluminense organizado pelo Sincor-RJ e que acontece no próximo dia 11 de maio, no Centro de Convenções do Prodigy Hotel – Santos Dumont, na região central do Rio. O encontro reunirá profissionais para discutir o futuro do setor.

Durante o evento, a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, será a mediadora do painel “Vida e Previdência: Estratégia para gerar mais negócios e fidelizar clientes”, onde especialistas debaterão novos caminhos de crescimento, relacionamento com o cliente e ampliação da presença desses produtos na carteira dos corretores. Além de presidir o CVG-RJ, Sonia Marra também atua como coordenadora da Comissão de Vida e Previdência do Sincor-RJ e do SindSeg RJ/ES.

O apoio do CVG-RJ ao ENCONSEG 2026 reforça a sinergia entre as entidades do setor e a relevância de iniciativas que estimulam o compartilhamento de conhecimento e a geração de negócios no mercado de seguros do Rio de Janeiro. “O ENCONSEG contribui diretamente para a evolução do corretor, estimulando uma atuação mais consultiva, próxima do cliente e alinhada às novas demandas do mercado,” enfatiza Sonia Marra.

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.sincor-rj.org.br/enconseg

Serviço:

Evento: ENCONSEG 2026

Data: 11 de maio de 2026

Horário: das 13h às 18h

Local: Centro de Convenções Prodigy Hotel- Santos Dumont

Avenida Almirante Silvio de Noronha, 365 – Centro – Rio

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Sonia Marra, presidente do CVG-RJ

Crédito: Bona Produções