AXA no Brasil reforça estratégia de prevenção à fraude e evita perdas financeiras em 2025

Companhia amplia integração entre áreas para fortalecer governança e segurança no mercado, evitando impacto financeiro três vezes maior do que o período anterior – A AXA no Brasil fortaleceu sua estratégia de prevenção à fraude e, no primeiro semestre deste ano, triplicou o impacto financeiro evitado em comparação com o mesmo período de 2024. A mudança reflete a iniciativa de colocar a diligência no centro da cultura organizacional.

A nova estratégia surgiu da necessidade de ir além da remediação e estruturar processos de antecipação e controle desde o início. Entre as principais ações estão a aproximação da área de Prevenção à Fraude com os analistas de sinistros, a criação de relatórios padronizados para triagem de casos suspeitos, o uso de indicadores internos que orientam decisões e a realização de treinamentos específicos.

“Fraude é um desafio de todo o mercado. Nosso papel, como seguradora, é contribuir ativamente para reduzir essas tentativas, garantindo que nossos segurados não precisem arcar com prêmios mais altos por conta de práticas irregulares. Esse resultado demonstra avanço e maturidade dos processos de prevenção à fraude e reforça o compromisso da AXA em proteger seus clientes e parceiros”, reforça Arthur Mitke, Vice-Presidente de Subscrição e Sinistros da AXA no Brasil.

Entre janeiro e junho de 2025, a AXA no Brasil registrou impacto financeiro evitado de R$4,639 milhões, contra R$1,089 milhão no mesmo período do ano anterior. A evolução foi alcançada graças ao engajamento das áreas operacionais, à padronização dos processos de análise e à priorização de casos com maior potencial de fraude.

Movimento Anti-Fraude

O movimento de prevenção nasceu de uma iniciativa liderada pela área de Sinistros de envolver o Jurídico e a Subscrição em reuniões e encontros informais, como o Café Antifraude, que tornaram as trocas de informações mais constantes. Esses momentos de integração têm contribuído para decisões mais rápidas e assertivas. Parceiros externos, como reguladores, sindicantes e peritos, também têm sido engajados em treinamentos periódicos, fortalecendo a rede de prevenção da companhia.

A AXA ainda adaptou boas práticas internacionais do grupo, como ações educativas de engajamento interno e uso de dados para aprimorar a triagem de casos suspeitos. Nos próximos meses, a companhia pretende seguir evoluindo no uso de automações e inteligência artificial e implementar um módulo interno de triagem para aumentar a eficiência dos processos.

“Mais do que evitar perdas financeiras, reforçamos a governança, melhoramos processos e ampliamos a integração entre áreas para oferecer mais segurança e eficiência aos nossos clientes e parceiros. A prevenção precisa ser parte da cultura da companhia”, afirma Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH Jurídico Compliance e ASG da AXA no Brasil.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Arthur Mitke, Vice-Presidente de Subscrição e Sinistros da AXA no Brasil