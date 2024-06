Gastos desnecessários com cuidados médicos supera US$25,7 bilhões por ano

Os custos da cadeia de suprimentos continuam a aumentar e representam de 40 a 45% das despesas operacionais de sistemas hospitalares e de saúde, segundo a Gartner Research. Além disso, gastos desnecessários com produtos, operações e procedimentos relacionados atingem aproximadamente US$25,7 bilhões por ano, de acordo com uma análise anual da Navigant considerando apenas o sistema de saúde dos Estados Unidos.

Por isso, a padronização dos serviços em estabelecimentos de saúde é fundamental para garantir qualidade e segurança no atendimento aos pacientes. Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) desempenham um papel crucial nesse processo, proporcionando uniformidade e eficiência nas atividades diárias de clínicas, consultórios e hospitais.

Padronização dos serviços oferecidos

Os POPs são documentos que descrevem, de forma detalhada, as atividades a serem realizadas pelos profissionais de saúde. Eles incluem instruções específicas para cada tarefa, desde a recepção dos pacientes até os procedimentos médicos e administrativos. A padronização proporcionada pelos POPs garante que todas as ações sejam executadas de maneira uniforme, reduzindo erros e aumentando a eficiência.

O Dr. Éber Feltrim, especialista em gestão de negócios para a área da saúde e fundador da SIS Consultoria, destaca a importância dos POPs: “A implementação de procedimentos padronizados é essencial para a qualidade do atendimento. Isso não apenas melhora a segurança dos pacientes, mas também otimiza o tempo dos profissionais e aumenta a satisfação dos clientes”, ele enumera.

Simulação de uniforme para equipe

Além dos POPs, a padronização do uniforme da equipe é um aspecto importante que contribui para a profissionalização e a imagem do estabelecimento. Uniformes padronizados ajudam na identificação dos funcionários, transmitem uma imagem de organização e higiene, e podem até mesmo impactar positivamente a percepção dos pacientes sobre o serviço recebido.

Na visão de Dr. Feltrim, “a uniformização da equipe é um diferencial que pode aumentar a confiança dos pacientes. Quando todos os colaboradores estão devidamente identificados e vestidos de forma padronizada, a clínica ou hospital demonstra um compromisso com a excelência”, aponta.

Redução de custos e eficiência operacional

A Gartner, especializada em pesquisa e consultoria, estima que organizações de saúde podem reduzir os custos operacionais em 5% a 15% com um melhor planejamento e controle da gestão da cadeia de suprimentos.

Um exemplo notável de economia foi alcançado pelo Seattle Children’s Hospital, que obteve uma redução de 20% nos custos de suprimentos por caso após a implementação de cartões de preferência padronizados para apendicectomia laparoscópica. Além disso, um projeto maior de conversão de produtos na Intermountain Healthcare identificou 24.000 itens únicos em seu inventário de 100.000 linhas, usados por apenas uma instalação ou, em alguns casos, um único clínico. A iniciativa “Justify and Standardize” (Justificar e Padronizar) ajudou a Intermountain a reduzir linhas de pedidos e faturas, ajustar seu estoque e diminuir custos com base em maior utilização, resultando em uma economia de US$1,5 milhão.

Os números mostram como a adoção dos POPs é uma medida essencial para a profissionalização de clínicas, consultórios e hospitais. Essas práticas não só garantem a qualidade e segurança dos serviços prestados, mas também contribuem para a eficiência operacional e a satisfação dos pacientes.

Sobre o Dr. Éber Feltrim

Especialista em gestão de negócios para a área da saúde, começou a sua carreira em Assis (SP). Após alguns anos, notou a abertura de um nicho em que as pessoas eram pouco conscientes a respeito, a consultoria de negócios e o marketing para a área da saúde. Com o interesse no assunto, abdicou do trabalho de dentista, sua formação inicial, e fundou a SIS Consultoria, especializada em desenvolvimento e gestão de clínicas. Acesse https://eberfeltrim.com.br/

Sobre a SIS Consultoria de Negócios

A SIS Consultoria pertence ao grupo SIS, com sede na cidade de Assis/SP. Com grande know-how e eficácia técnica na área de saúde, busca oferecer estratégias de qualidade para as empresas. Há mais de 30 anos no mercado, apresenta hoje significativa expansão e tem sua área de atuação em mais de 160 cidades do nosso país. A SIS busca, por meio de uma equipe ética e comprometida, promover o diferencial do seu negócio como ferramenta para o sucesso. Para mais informações, acesse o site ou pelo Instagram:

https://www.instagram.com/sis.consultoria/

Dr. Éber Feltrim, especialista em gestão de negócios para a área da saúde e fundador da SIS Consultoria,