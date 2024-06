Delphos apresenta sua nova Diretora Comercial e visa novas parcerias e aumento dos negócios com os clientes atuais

A executiva, depois de 12 anos atuando fora da empresa, retornou ao quadro da Delphos, onde foi superintendente por 13 anos. ”Retorno com boas expectativas. Vejo a Delphos ajustada aos tempos atuais, considerando todo o desenvolvimento tecnológico que se deu nos últimos anos. A empresa continua empenhada em manter-se na vanguarda da tecnologia, visando atender aos clientes com os mais altos padrões de serviços e cobrindo todo território nacional”, avalia Beatriz Bergamini Cavalcante G. Coelho, diretora Comercial recém-empossada.

Como grande mudança, desde a sua saída, ela destaca a liderança bem-sucedida de Elisabete Prado, que, com uma carreira toda construída na Delphos, chegou ao cargo de presidente e tem mantido a empresa bem estruturada e rentável. “É de ressaltar que num mercado tão tradicional como o de seguros, a Delphos foi das primeiras empresas a ter uma mulher no mais alto cargo de liderança, reconhecendo sua capacidade e seu valor “, enfatiza a diretora Comercial.

Apoios importantes – Para desenvolver seu trabalho, Beatriz conta com o apoio do marketing, da comunicação e das áreas operacionais da empresa. “Cheguei enfrentando a tragédia que acometeu o nosso Rio Grande do Sul. Pude ver, de forma imediata, como a sustentação de nossa operação é a fundamental garantidora das entregas e do relacionamento com os clientes – mesmo com a alta demanda, com todo o custo emocional envolvido. Com 57 anos de prestação de serviços, temos muitos exemplos de nossa experiência e contamos com as recomendações que o próprio mercado nos dá”, fala.

Além disso, há muitas oportunidades que a comunicação e o marketing, estruturados, podem auxiliar. Para a diretora Comercial, não podem pensar em comunicação de massas. As iniciativas devem ser direcionadas, quase de nicho, para executivos de seguradoras, e, com o apoio do marketing chegar assertivamente aos que precisam dos serviços da Delphos e têm, ao mesmo tempo, poder de decisão na escolha de seus parceiros de negócios. “Estou em fase inicial, de conhecimento de clientes, e será com informações, obtidas a partir do relacionamento que vamos construir, que irei delinear a melhor estratégia para cada caso, para cada empresa”.

Inovações tecnológicas – Evoluir em seus serviços, acompanhando a sociedade, amparada em inovações tecnológicas é um desafio contínuo da Delphos que tem olhado com atenção, inclusive, as funcionalidades e os impactos da Inteligência Artificial. Em relação a área comercial, Beatriz diz que a tecnologia permite acompanhar com maior rapidez os resultados de cada cliente. Alguns dados revelam condições que podem ser redirecionadas, corrigidas, ou modificadas, em curto espaço de tempo. A tecnologia reduz distâncias. A própria facilidade de maior disponibilidade de contato a partir de reuniões virtuais, é um recurso recorrente. “Nos permite um par e passo com o cliente”, finaliza.

Sobre a DELPHOS | Com 57 anos de atuação, a Delphos foi a primeira empresa de serviços criada para atender especificamente ao mercado segurador brasileiro. A companhia está capacitada para prestar serviços em qualquer atividade relacionada aos diversos ramos de seguros, desde a análise preliminar dos riscos até a regulação do sinistro, com destaque para a tecnologia da informação. [www.delphos.com.br]