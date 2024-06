Comissão de Transportes e Cascos do Sincor-SP explora operações no Porto de Santos

No dia 3 de junho, a Comissão de Transportes e Cascos do Sincor-SP e associados realizaram uma visita técnica ao Porto de Santos, com o objetivo de aprimorar o conhecimento dos corretores em relação às operações portuárias e logísticas.

A visita teve o apoio do escritório de advocacia Machado e Cremoneze. “O encontro foi um recado da união de interesses entre corretores, seguradoras e prestadores de serviços. Devemos caminhar em direção a uma harmonia em prol do segurado “, diz Dr. Paulo Machado Cremoneze.

Segundo o coordenador da comissão, Rodinei Ricardo da Silva, a visita foi uma oportunidade de imersão no ambiente prático do transporte de mercadorias. “Os corretores e os membros da comissão ajustaram suas práticas e conhecimentos às necessidades reais do mercado”.

Na ocasião, os profissionais compreenderam as complexidades e os processos envolvidos nas operações de transporte e logística no maior porto da América Latina. “Essas visitas foram fundamentais para avaliar riscos e elaborar apólices de seguro mais eficazes. Acompanhamos desde a chegada das cargas até o despacho e transporte terrestre, ajudando a ajustar coberturas e prevenir sinistros”, apontou Silva. (Fonte: Sincor-SP)