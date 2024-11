Fundación MAPFRE anuncia lançamento de estudo inédito durante o 3º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito, promovido pela SENATRAN

O evento reúne especialistas, profissionais e organizações para a troca de experiências sobre as melhores práticas na área – Durante os dias 02 a 04 de dezembro, a SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito) irá promover o 3º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito. O evento tem como objetivo promover a participação ativa do cidadão e reunir referências na área, em um espaço de debate que visa assegurar e expandir a educação viária no Brasil. Na ocasião, a Fundación MAPFRE estará presente em um painel no dia 03, às 14h, para apresentar um estudo inédito a respeito da segurança viária dos motocondutores, realizado pela instituição com o desenvolvimento técnico do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito (IST).

“Para a Fundación MAPFRE, é uma honra estar presente no 3º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito junto a SENATRAN, uma parceira tão relevante para a instituição. Aqui, temos a promoção da educação e da segurança viária como uma de nossas áreas de atuação e valorizamos cada espaço que proponha novos debates, sugestões e melhorias, a fim de evoluir e expandir ainda mais nossa atuação no tema em âmbito nacional e global”, comenta Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Com foco em motocondutores, a Fundación MAPFRE também promoveu a campanha ‘No Caminho Consciente’ durante a Semana Nacional de Trânsito em setembro deste ano. O movimento contou com o apoio institucional da SENATRAN, que recentemente firmou um acordo de cooperação técnica com a instituição, e teve como objetivo sensibilizar a população sobre os riscos no trânsito para os motociclistas.

Entre palestras, mesas redondas, workshops e oficinas técnicas, o 3º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito será gratuito e aberto ao público no auditório do DNIT, em Brasília (DF). Para participar, basta realizar a inscrição aqui.

Serviço:

3º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito

Data: 02 a 04 de dezembro de 2024

Local: DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

SAUN Q. 3 DNIT Auditório do DNIT, Asa Norte, Brasília, DF

Ingressos: Sympla

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que promove e apoia iniciativas em cinco áreas: Prevenção e Segurança Viária; Promoção da Saúde; Seguro e Previdência Social; Ação Social; e Cultura. Com sede na Espanha e presença em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE, beneficia milhões de pessoas com os diversos programas desenvolvidos em todo o país nesse período. Desde então, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o progresso social, garantindo a formação do cidadão e a conscientização da sociedade.