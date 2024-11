Fundación MAPFRE premia projetos destaques desenvolvidos através do programa Educação Viária É Vital

O reconhecimento será realizado durante a 13ª edição do Encontro Nacional de Professores, que ocorre na próxima sexta-feira (29) – Com o objetivo de celebrar o encerramento das atividades do programa Educação Viária é Vital (EVV) em 2024, a Fundación MAPFRE promove na próxima sexta-feira, 29, a 13ª edição do Encontro Nacional de Professores. O evento irá reunir docentes de seis estados brasileiros, que representam escolas que participaram da iniciativa e desenvolveram os 48 projetos classificados como ‘Destaques Regionais’ durante o ano.

Na ocasião, a instituição também irá premiar, dentre as iniciativas regionais, os dez projetos de destaque nacional, elaborados pelos educadores a partir dos conhecimentos adquiridos durante a vivência no programa. “Neste ano, quando o programa Educação Viária É Vital completa seu 20º aniversário, este evento representa uma oportunidade ainda maior de reconhecermos a dedicação dos professores de diferentes regiões do Brasil, que, com seu compromisso, têm contribuído para transformar a educação no trânsito e promover a segurança viária”, comenta Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Além das premiações, os docentes participantes da 13ª edição do Encontro Nacional de Professores do programa EVV poderão acompanhar um painel conduzido por Renata Falzoni, repórter, comentarista e cicloativista, e Mariana Pires, coordenadora de Comunicação na Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global (BIGRS), com o tema: “Segurança Viária – O que cada um faz, faz a diferença para todos”. A programação do evento também contará com dinâmicas em grupo e espaços para interação.

Alcançando a marca de mais de 4,3 milhões de pessoas beneficiadas, , o programa Educação Viária é Vital (EVV) completa 20 anos de atuação no Brasil em 2024. A iniciativa, promovida pela Fundación MAPFRE, dissemina o conceito de segurança viária de forma participativa tendo os alunos como protagonistas de seu próprio aprendizado. Para conferir mais informações sobre o EVV e sobre a 13ª edição do Encontro Nacional de Professores, acompanhe o Instagram da Fundación MAPFRE: @fundacionmapfrebrasil

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que promove e apoia iniciativas em cinco áreas: Prevenção e Segurança Viária; Promoção da Saúde; Seguro e Previdência Social; Ação Social; e Cultura. Com sede na Espanha e presença em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE, beneficia milhões de pessoas com os diversos programas desenvolvidos em todo o país nesse período. Desde então, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o progresso social, garantindo a formação do cidadão e a conscientização da sociedade.