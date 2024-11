Corretora Zattar Seguros informa ao mercado a chegada de Lygia Muriel como diretora estratégica

A executiva integrará o board junto com Alfredo Zattar, Bruno Figueiredo e Elias Assed – Em movimento de expansão, a Zattar Seguros, corretora especializada em seguros corporativos com foco e inteligência em gerenciamento de riscos, anuncia ao mercado a chegada de Lygia Muriel como sócia e Chief Strategy Officer (CSO) da marca.

Lygia Muriel possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e de seguros, e agora, tem a missão de acelerar a expansão de negócios da Zattar Seguros. Muriel teve passagens estratégicas no JLT Group, Wiz Soluções, Marsh, Bradesco, Qualicorp e Grupo Apisul.

A entrada da executiva reforça a liderança da Zattar Seguros juntamente com o Alfredo Zattar, Chief Executive Officer (CEO), Bruno Figueiredo, Chief Revenue Officer (CRO) e Elias Assed, Chief Operating Officer (COO). Juntos, eles formam a cúpula da empresa.

Desde a sua ativação em janeiro de 2021, a Zattar Seguros se tornou uma das maiores corretoras de seguros de transportes do Brasil, auxiliando o negócio de transportadores e embarcadores, assim como, atuando em diversas áreas de riscos corporativos para os setores de serviços, comércio e indústria.

Segundo Alfredo Zattar, fundador e CEO, “a chegada da Lygia é animadora e injeta no grupo um ciclo de novidades e crescimento coletivo. Somos uma empresa jovem e que já apresenta ao mercado números expressivos e muito sólidos. Tenho uma expertise de 30 anos em seguros e de mais de 20 anos em gerenciamento de risco e essa bagagem contribui diretamente na construção da Zattar que temos hoje. Ao mercado iremos oferecer ainda mais qualidade, segurança, uma experiência exclusiva, produtos personalizados e inovação. Outra novidade, é que também teremos a renovação da unidade na capital paulista com reforço técnico e comercial”.

Para Lygia Muriel, “a nova fase marca um ritmo progressivo de desenvolvimento e a tendência é seguir em franca ascensão. Os objetivos e ambições da Zattar estão totalmente em linha com o que eu vejo de oportunidades e mudanças no mercado de corretagem e gestão de riscos. Uma das nossas diretrizes é o crescimento da operação por canais e parcerias como um caminho estratégico. Meu papel será integrar esse time e juntos alcançarmos voos ainda mais altos. Teremos muitas novidades e estou certa de que o mercado e os clientes vão adorar o que está por vir”.

Sobre a Zattar Seguros

A Zattar Seguros é uma corretora especializada em seguros corporativos com foco e inteligência em gerenciamento de riscos. Ela oferece soluções customizadas para os setores de transporte e logística, riscos empresariais, linhas financeiras, seguro rural, benefícios e muitos outros. A empresa possui também a ZS.Tech, divisão tecnológica de desenvolvimento de software, responsável pela criação de soluções próprias que vão desde um sistema de gestão operacional até a confecção de ferramentas específicas para uma operação. A companhia está presente em todo território nacional por meio de seus parceiros e tem como uma das suas principais características o investimento em tecnologia, processos e profissionais. Para saber mais, acesse o portal Zattar Seguros ou @zattarseguros nas redes sociais.