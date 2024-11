MAPFRE anuncia redução de taxas em novos consórcios durante a Black Friday

Campanha oferece descontos permanentes de até 22% na taxa de administração para novos cotistas que desejam adquirir imóveis, carros ou motocicletas – Com a Black Friday consolidada como o principal período promocional do ano, a MAPFRE Consórcios, subsidiária do grupo segurador MAPFRE, anuncia descontos de até 22% na taxa de administração para novos cotistas. A iniciativa, válida para adesões realizadas até o final de novembro, abrange grupos de consórcio destinados à aquisição de imóveis, veículos e motocicletas, oferecendo condições especiais para quem busca usar o consórcio como uma ferramenta de planejamento financeiro.

A ação demonstra que até mesmo produtos financeiros de longo prazo, conhecidos pelo perfil mais conservador, estão acompanhando a demanda por promoções durante o período. Os descontos na taxa de administração variam de acordo com a categoria do bem e das características do grupo ao qual o cliente pertence. Para imóveis, os descontos podem ser de 13%, 17% ou até 22%. Para veículos, as reduções são de 13%, 19% ou 22%, enquanto para motocicletas, o desconto chega a 17% ou 20%. Esses benefícios se aplicam para novas adesões e a todas as parcelas futuras do consórcio, proporcionando uma economia real e constante para os cotistas.

Outra vantagem oferecida pela MAPFRE Consórcios durante a Black Friday é a possibilidade de realizar um upgrade no valor do crédito após a contemplação. Isso significa que o cotista pode começar com um valor inicial menor, o que reduz as parcelas, e, depois de ser contemplado (por sorteio ou lance), aumentar o crédito contratado, respeitando o limite máximo do grupo. Essa flexibilidade permite que os cotistas iniciem o consórcio com parcelas reduzidas, ajustando o crédito conforme suas necessidades futuras.

“A campanha de Black Friday é uma oportunidade para oferecer condições diferenciadas e incentivar o planejamento financeiro dos nossos clientes. O consórcio é indicado para quem deseja realizar sonhos de forma estruturada, seja a compra da casa própria, de um veículo ou mesmo de uma moto para mobilidade,” explica a superintendente de seguros massificados da MAPFRE, Andrea Nogueira.

De modo geral, o consórcio permite a aquisição de bens sem a incidência de juros, o que o torna uma alternativa atrativa para consumidores que preferem evitar financiamentos tradicionais. Nele, os participantes contribuem mensalmente para um fundo coletivo e, por sorteio ou lance, têm acesso ao crédito para adquirir o bem desejado.

“O consórcio é uma solução democrática e acessível, além de ser uma ferramenta estratégica para a realização de objetivos de médio a longo prazo. É uma modalidade que vem ganhando destaque entre os brasileiros, principalmente pela sua simplicidade e transparência,” completa Andrea Nogueira, da MAPFRE.

Para quem é indicado o consórcio?

O consórcio é ideal para pessoas que desejam comprar bens de maior valor sem pressa imediata ou que preferem evitar os altos custos dos financiamentos convencionais. Entre as vantagens estão:

Ausência de juros: O custo principal é a taxa de administração, que, nesta campanha da MAPFRE, está com descontos especiais.

Flexibilidade de uso do crédito: O consorciado pode escolher o bem desejado dentro do segmento contratado.

Planejamento financeiro: O cliente pode escolher a parcela que mais se adequa ao seu orçamento, com créditos e parcelas flexíveis.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Foto: Andréa Nogueira Soares, superintendente de seguros gerais massificados da MAPFRE