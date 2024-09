Finalistas do Prêmio Maiores Corretores de RC do Brasil serão anunciados no dia 1/10

Os três primeiros colocados na premiação, que reconhece o talento dos corretores na venda do seguro de Responsabilidade Civil, serão revelados em cerimônia online. Uma premiação inédita e direcionada exclusivamente aos corretores de seguros do país que vendem seguro de Responsabilidade Civil está agitando os profissionais da categoria. Com recorde de inscrições neste ano, o Prêmio Maiores Corretores de RC do Brasil, que já está em sua terceira edição, revelará os três finalistas, entre os dez semifinalistas selecionados na primeira etapa.

Os nomes dos classificados serão anunciados na cerimônia de premiação, no dia 1º de outubro, a partir de 20h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube (https://vendaseguro.com.br/MaioresDoRC2024/). Além de um troféu personalizado, os três serão contemplados com ingressos e hospedagem gratuita no evento presencial “Venda Seguro ao vivo Gramado”, que será realizado em abril de 2025.

Concorreram ao prêmio os corretores que atuam nos diversos seguros do ramo de Responsabilidade Civil, incluindo RC Profissional, RC Geral, RC Cibernéticos, RC Ambiental e RC Administradores (D&O). Todos os inscritos foram capacitados pela plataforma Venda Seguro, a maior do país, que já formou mais de 1.300 profissionais e conta, atualmente, com mais de 1.000 corretores ativos em todo o território nacional.

Felipe Almeida, sócio do Venda Seguro, explica que a seleção dos classificados foi realizada a partir de um rigoroso critério de pontuação, estabelecido em regulamento, com base nas apólices emitidas entre janeiro e junho de 2024. A somatória dos pontos definiu os corretores destaques nas categorias “Maior Produção de Maiores Limites”, “Maior Prêmio de Pessoa Física”, “Maior Limite (LMG) de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica” e “Maior Prêmio de Pessoa Jurídica”.

Fundadora da plataforma Venda Seguro, Thabata Najdek, especialista em seguros de Responsabilidade Civil, avalia que o Prêmio Maiores Corretores de RC do Brasil estimula a evolução profissional e financeira dos corretores que atuam no ramo. “Muitos profissionais iniciaram suas carteiras do zero, após realizarem o curso, e concorreram em igualdade com outros profissionais mais experientes. É gratificante constatar essa evolução”, diz.

A especialista reforça que a premiação será um evento especial. “Será uma noite de celebração e reconhecimento dos maiores talentos do setor de Responsabilidade Civil, que se destacaram por seu desempenho, e também uma oportunidade única de conhecer os profissionais da corretagem de seguros que estão elevando o mercado a novos patamares”, diz.

Serviço

Prêmio Maiores Corretores de RC do Brasil

Dia 1º de outubro, a partir de 20h30

Transmissão online ao vivo pelo YouTube (https://vendaseguro.com.br/MaioresDoRC2024/)

Realização: Venda Seguro