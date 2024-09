Bradesco Seguros oferece desconto especial em Seguro Empresarial para segmento de Estética, Moda e Beleza

Durante todo o mês de outubro, seguradora oferecerá 10% de desconto para novos contratos ou renovações – O Brasil é uma grande potência em setores relacionados à estética e beleza. Dados do Sebrae indicam que, em 2023, foram abertos mais de 524 negócios de beleza por dia no país. Pensando nesse ramo em constante crescimento, a Bradesco Seguros oferecerá condições de pagamento especiais para o Bradesco Seguro Empresarial Estética, Moda e Beleza.

“Durante todo o mês de outubro, quando é comemorado o Dia do Maquiador, a Seguradora oferecerá 10% de desconto para novas contratações e renovações do Seguro Empresarial”, informa a Superintendente Sênior de Ramos Elementares da companhia, Raquel Cerqueira. Segundo a executiva, o produto é ideal para trazer tranquilidade ao segurado, pois trata-se de um seguro com ampla cobertura e diversos serviços e assistências.

Além da proteção para o imóvel no qual o negócio funciona, o Bradesco Seguro Empresarial Estética, Moda e Beleza oferece, ainda, proteção para mercadorias e equipamentos. “Nosso seguro garante a proteção de matérias-primas, mercadorias e equipamentos essenciais para a operação do negócio, incluindo equipamentos portáteis de uso específico na atividade profissional”, destaca Raquel.

A cobertura básica do Seguro inclui proteção para incêndio, fumaça, queda de raio, explosão ou implosão, queda de aeronave, impacto de veículo terrestre, incêndio por queimadas em zonas rurais, tumulto, greves e lockouts. “Todos os segurados contam com Assistências Dia e Noite, com serviços emergenciais, como chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro”, acrescenta a Superintendente.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,19 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/24) e de R$ 452 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,62% (até jun/24) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até jun/24) de market share em residencial.

Foto: Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros