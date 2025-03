YIA Broker realiza Workshop 2025 – O Ano da Colheita

Evento reforça a importância do alinhamento e do impacto individual na construção do sucesso coletivo – A YIA Broker reuniu suas lideranças e times na São Cristóvão Saúde, apoiadora do evento, para o Workshop 2025 – O Ano da Colheita, em fevereiro. O encontro foi um marco na jornada da empresa, consolidando o amadurecimento de anos de trabalho e reforçando que este é o momento de colher os frutos de tudo o que foi plantado ao longo do tempo.

A CEO da YIA Broker, Dyla de Toledo Elias, destacou a importância de cada profissional nesse processo e como o sucesso coletivo depende da atuação de cada um. “A colheita não acontece por acaso. Ela é resultado de um trabalho consistente, estratégico e colaborativo, recheado de propósito e dedicação. Cada passo dado, cada decisão tomada, cada desafio superado – tudo teve um motivo. Agora, chegou a hora de reconhecermos o que construímos e seguirmos adiante, cada um entendendo seu papel neste grande processo”, afirma.

Durante o workshop, os participantes foram convidados a refletir sobre o verdadeiro significado da palavra “colheita”, tanto no contexto profissional quanto no dia a dia. A ideia central foi mostrar que todos fazem parte desse ciclo e que suas contribuições individuais impactam diretamente nos resultados. O evento proporcionou um espaço de troca e alinhamento, garantindo que todos estivessem na mesma página para os desafios e conquistas de 2025.

Desde 2021, ano da recompra da empresa, até 2025, foram passos importantes para chegar onde a empresa está. Desde a estruturação, confiança nos passos e estratégias baseados em um planejamento cuidadoso; performance da atuação durante todo o ano de 2024; até a colheita de 2025, em que a YIA celebra o sucesso de um time formado por pessoas que acreditam no impacto do seu desempenho.

Mais do que celebrar resultados, o Workshop 2025 foi um momento de reafirmar o compromisso da YIA Broker em seguir crescendo com estratégia, união e visão de futuro. “Agora, com um caminho bem definido, é hora de colher, aprender e plantar novas oportunidades para os próximos ciclos de sucesso”, finaliza a CEO.

Sobre a YIA Broker – Your Insurance Anywhere: plataforma e assessoria comercial de benefícios e seguros com foco em empresas, RH, beneficiários, corretores, operadoras e seguradoras. Com o objetivo de simplificar a contratação de seguros, a empresa foi criada em 2008, é Top 3 no ranking de vendas das operadoras e certificada pela GPTW Brasil. Possui soluções digitais para corretores de seguros, entre elas: linhas de cuidados para o cliente e plataforma de aceleração para o corretor de seguros.