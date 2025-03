Webinar debate impactos dos carros elétricos no mercado de seguros

O Sindseg SP, em parceria com o Sincor-SP, realizará o Webinar “Carros Elétricos – Reflexos da Tecnologia no Mercado de Seguros” no dia 31 de março, às 11h, de forma online. O evento abordará mudanças no setor automotivo, novas demandas dos consumidores, desafios na aceitação de riscos e soluções do mercado de seguros para esse segmento. Para acessar, clique aqui:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjM2YTUyZTQtMDZmOS00Y2VjLTlmNjQtYzIxY2M5Y2ZhNmUw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252290bfbc74-1439-46f5-b7ca-81d9257586e6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ac0f9bc9-fa63-4df6-9519-f6a6afa00e13%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4c57a535-c6f3-4a78-baca-0fa8cb114146&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

O Webinar contará com a participação do consultor automotivo do Sindseg SP, Adhemar Fuji, do diretor executivo do Sindseg SP, Fernando Simões e da 1ª vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro.

Fonte: Sincor-SP