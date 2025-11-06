Venda Fácil será destaque da Sancor Seguros no CQCS Insurtech & Inovação 2025

A Sancor Seguros participará, nos dias 11 e 12 de novembro de 2025, do CQCS Insurtech & Inovação, o maior evento de inovação em seguros da América Latina e um dos mais relevantes do mundo. O encontro será realizado no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP), reunindo mais de 3 mil participantes, 15 keynote speakers internacionais, 150 palestrantes e 48 painéis temáticos.

Reconhecido por promover o diálogo entre seguradoras, startups, insurtechs e investidores, o CQCS é referência global por impulsionar a transformação digital e a criação de soluções tecnológicas que fortalecem o ecossistema do seguro.

Presença que reflete visão e propósito

A presença da Sancor Seguros no CQCS Insurtech & Inovação reforça seu compromisso com a modernização do mercado, a transformação digital e a construção de um setor mais inclusivo, ágil e centrado nas pessoas. Com atuação consolidada no Brasil, a companhia tem investido fortemente em tecnologia, automação e digitalização de processos, pilares estratégicos que aprimoram a experiência de segurados e parceiros de negócios.

No primeiro dia do evento, o CIO da Sancor Seguros, Alfredo Tulian, participará do painel “A Nova Cultura do Seguro Digital”, ao lado de Mauro Santos (Safe2Go) e Márcio Magnaboschi (Olik), debatendo tendências e oportunidades que moldam o futuro do setor.

Inovação em destaque: Venda Fácil, a solução digital que transforma resultados

Durante o evento, os visitantes do estande da Sancor Seguros poderão conhecer as novidades do Portal Sancor, incluindo o Venda Fácil, uma plataforma digital que simplifica a comercialização de seguros e amplia as oportunidades de negócios para os corretores parceiros.

Inicialmente desenvolvida para o Seguro Carta Verde, obrigatório para veículos que circulam em países do Mercosul, a solução permite que todo o processo de emissão seja feito de forma 100% digital. Em poucos cliques, o segurado insere dados como CPF, placa, chassi e forma de pagamento, e a apólice é gerada automaticamente, sendo enviada ao cliente por e-mail ou WhatsApp.

O Venda Fácil elimina etapas manuais, reduz erros e acelera a contratação, garantindo mais agilidade para o corretor e comodidade para o segurado. Além disso, a ferramenta possibilita que o corretor compartilhe links ou QR Codes personalizados, permitindo que o cliente conclua a compra de forma autônoma e segura, em qualquer dispositivo.

Nos últimos meses, o modelo Venda Fácil também foi expandido para o Seguro Residencial Fácil, reforçando o compromisso da Sancor com a inovação contínua e a transformação digital do mercado segurador.

O futuro é colaborativo

Ao marcar presença no CQCS Insurtech & Inovação 2025, a Sancor Seguros reafirma sua visão de que o futuro do setor é colaborativo, construído a partir da integração entre tecnologia, propósito e pessoas.

Foto: O CIO da Sancor Seguros, Alfredo Tulian