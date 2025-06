Valor Investimentos debate sobre Seguro Garantia como solução estratégica para empresas em evento exclusivo em Vitória

A Valor Investimentos, um dos maiores escritórios filiados à XP, reuniu empresários e escritórios de advocacia em um evento exclusivo na última terça-feira (27), em Vitória, para discutir o tema “Seguro Garantia: eficiência, economia e segurança jurídica”. Na abertura, Pablo Alencar, economista da Valor, destacou o compromisso da empresa em oferecer soluções que vão além da gestão de investimentos.

“Este evento reforça o posicionamento da Valor Investimentos como uma consultoria completa, que vai além dos investimentos tradicionais. Ao promover soluções como o Seguro Garantia junto a públicos estratégicos, nos posicionamos como parceiros de negócios e solucionadores de dores financeiras e operacionais dos nossos clientes”, afirmou Alencar.

Voltado a escritórios de advocacia, clientes e parceiros estratégicos da Valor, o evento teve como foco profissionais que atuam diretamente na assessoria jurídica de empresas e que influenciam decisões relacionadas a garantias judiciais em processos tributários, trabalhistas e cíveis. Estiveram presentes representantes locais, equipe da Valor Investimentos e executivos da Junto Seguros, parceira na realização do encontro.

Cássio Landes, sócio e gerente de Seguros e Previdência da Valor Investimentos, foi um dos palestrantes e abordou o funcionamento e os diferentes tipos de Seguro Garantia, além das vantagens operacionais e financeiras em relação a garantias tradicionais, como fianças bancárias e depósitos judiciais.

“O Seguro Garantia é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma estratégica na condução de processos judiciais. Um dos insights mais relevantes foi a equiparação da apólice ao dinheiro pelos tribunais brasileiros, inclusive em processos tributários complexos, o que fortalece a segurança jurídica e a adoção desse modelo pelas empresas”, destacou Landes.

Também participou do evento Luiz Verri, diretor comercial da Junto Seguros, que compartilhou a visão da seguradora sobre as transformações do mercado e os benefícios do produto na preservação do fluxo de caixa e na otimização do capital de empresas de médio e grande porte.

Com auditório cheio e alta interação entre os participantes, o evento reforçou o papel da Valor Investimentos como consultoria estratégica para empresas que buscam soluções eficientes, econômicas e juridicamente seguras para seus desafios operacionais e financeiros.

Sobre a Valor Investimentos

Com 22 anos de história e mais 45 mil clientes em todo o brasil, é a maior empresa de investimentos independentes no Espírito Santo, onde foi fundada. Além da matriz na Praia do Canto, em Vitória, tem escritórios em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Brumadinho/MG, Cachoeiro de Itapemirim/ES e Linhares/ES.

O plano de expansão da Valor é ambicioso, incluindo capitais e várias cidades onde o escritório ainda não está presente fisicamente. A meta é atingir próximos a R$18 bi sob custódia e expandir seu time de assessoria de investimentos para mais de 350 profissionais até o final de 2025.