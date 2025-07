UCS recebe executivos do Grupo HDI para debater tendências oportunidades no seguro automóvel

O 6º encontro Trocando Ideias de 2025, promovido pela União dos Corretores de Seguros (UCS), contará com a participação de executivos do Grupo HDI, que irão apresentar estratégias, produtos e oportunidades de negócios voltadas ao corretor de seguros. O evento acontece no dia 29 de julho, a partir das 19h, no restaurante Charles Pizza Grill, na zona sul de São Paulo. A participação é aberta a todos os profissionais do setor, independentemente de vínculo com a UCS.

Entre os convidados estão Paul Canarin, diretor Regional para São Paulo Capital e Baixada Santista; Patricia Cappobianco, superintendente de Produto Auto; e Hugo Takumi Imanishi, gerente Comercial da Fácil Assist, empresa de assistência 24h do Grupo HDI.

Durante o encontro, Paul Canarin apresentará a atuação do Grupo HDI no segmento de seguros automotivos, ressaltando a posição da companhia como o segundo maior conglomerado do setor no Brasil e na América Latina, considerando os ramos em que opera.

Na sequência, Patricia Cappobianco abordará o portfólio de produtos de automóvel e a estratégia de distribuição do grupo, que hoje reúne três marcas sob sua gestão – HDI, Yelum e Aliro –, cada uma com propostas específicas para diferentes perfis de consumidores.

Já Hugo Imanishi trará uma visão institucional da Fácil Assist, apresentando um breve histórico da empresa, os processos de operacionalização das assistências 24h, a unificação das operações do Grupo HDI, iniciativas em andamento e dados atualizados da operação.

“Estar próximo das seguradoras e entender suas diretrizes comerciais e operacionais é essencial para o corretor que busca se posicionar com mais estratégia e competitividade”, destaca Augusto Esteves, presidente da UCS. “o Grupo HDI combina solidez financeira, inovação em serviços e uma estrutura robusta de atendimento, tornando-se aliado importante na jornada do corretor para oferecer soluções de proteção cada vez mais eficazes aos seus clientes.”

Serviço

Encontro UCS com o Grupo HDI

Data: 29 de julho de 2025 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista, São Paulo – SP

Custo: R$ 79,90 por pessoa (rodízio de pizzas e grelhados; bebidas à parte)

Estacionamento: com manobrista ou bolsão gratuito em frente

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br