UCS recebe Alfa Seguros para apresentar novo momento da companhia 

Primeiro encontro da entidade em 2025 terá ainda assembleia de prestação de contasA União dos Corretores de Seguros (UCS) recebe a equipe comercial da Alfa Seguradora na noite de 25 de fevereiro, em seu 1º Trocando Ideias de 2025. O evento realizado na Charles Pizzaria, na zona sul de São Paulo, é aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores de seguros associados ou não. O diretor Comercial da seguradora, Leonardo Zavatini, irá contar o novo momento da Alfa. “Estarei com os amigos da UCS em um agradável bate-papo apresentando tudo o que estamos fazendo para estreitar ainda mais nossa parceria com os corretores de seguros”, adianta. Augusto Esteves, presidente da UCS, reforça que se trata de uma importante companhia para o corretor eleger como parceira. “Com mais esta aproximação, os corretores podem incrementar novos produtos em sua carteira e atender melhor o cliente através de cross-selling e up selling”, enfatiza. Antes do evento será realizada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de prestação de contas, cuja participação é exclusiva para os associados que estão em dia com o pagamento da mensalidade. A primeira chamada para a AGO será às 18h e a segunda às 18h30. 1º Trocando Ideias de 2025 – UCS recebe Alfa SegurosData: 25/02/25 – terça-feiraHorário: 19 horasLocal: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto PaulistaO custo do restaurante por pessoa é de R$ 74,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br