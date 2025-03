UCS recebe a Porto para apresentar campanhas de incentivo e novos produtos

2º Trocando Ideias de 2025 terá como convidado o diretor Comercial Brasil da seguradora, Emerson Valentim – A União dos Corretores de Seguros (UCS) recebe o diretor Executivo Comercial Brasil da seguradora Porto, Emerson Valentim, na noite de 25 março, em seu 2º Trocando Ideias de 2025. O evento realizado na Charles Pizzaria, na zona sul de São Paulo, é aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores de seguros associados ou não.

Emerson Valentim irá apresentar as campanhas de incentivo para os corretores de seguros e novos produtos a serem comercializados pelos profissionais. “Levaremos os diferenciais da campanha Fecha com a Porto e novidades dos novos produtos e etapas Turbo, que auxiliará os corretores a maximizar suas vendas”, adianta.

O presidente da UCS, Augusto Esteves, destaca a importância de os corretores prestigiarem o evento que terá a participação desta importante parceira. “Vamos conhecer os novos produtos e aproveitar as campanhas para intensificar nossa parceria de sempre com a Porto”, diz.

2º Trocando Ideias de 2025 – UCS recebe a Porto

Data: 25/03/25 – terça-feira

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 74,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.

Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br