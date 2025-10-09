UCS promove 9º Trocando Ideias com a Tokio Marine sobre “A Importância da Venda do Seguro Empresarial”

Alexsandro Priuli vai debater com os corretores de seguros as oportunidades e estratégias para ampliar negócios no segmento empresarial – A União dos Corretores de Seguros (UCS) realiza no próximo dia 14 de outubro de 2025, às 19h, o 9º Trocando Ideias do ano, iniciativa que se consolida como um dos principais pontos de encontro entre profissionais do setor. Nesta edição, o evento contará com a participação da Tokio Marine, representada por Alexsandro Priuli, diretor Comercial Varejo SP Capital da Tokio Marine Seguradora, que abordará o tema “A Importância da Venda do Seguro Empresarial”.

O encontro acontece na Charles Pizza Grill, tradicional espaço na zona sul de São Paulo, e é aberto a todo o mercado de seguros – corretores associados ou não à UCS – reforçando o propósito da entidade de promover integração, atualização e geração de negócios.

Com uma abordagem prática e voltada ao dia a dia dos corretores, Priuli apresentará como o seguro empresarial pode se tornar um dos produtos mais estratégicos do portfólio e mostrará, com base em dados e técnicas comerciais, como aproveitar as oportunidades desse mercado ainda pouco explorado.

Durante a apresentação, serão abordados os seguintes pontos:

·Por que o seguro empresarial é um dos produtos mais estratégicos do portfólio

·Como abordar o cliente PJ com técnicas de valor agregado

·Dados de mercado que comprovam o potencial do segmento

·Argumentos de venda que geram conversão e fidelização

·Dicas práticas para aumentar sua produção com foco no empresarial

Segundo Alexsandro Priuli, dominar esse tipo de proteção é essencial para o corretor se destacar no mercado. “Se destacar no mercado é vender com recorrência. O seguro empresarial protege o negócio do seu cliente – e impulsiona o seu! Participe, traga suas dúvidas e saia com argumentos sólidos para fechar novos contratos!”, destaca o executivo.

Para Augusto Esteves, presidente da UCS, a parceria com a Tokio Marine reforça o compromisso da entidade em levar conteúdo relevante e aplicável ao corretor. “A UCS tem como missão promover encontros que ampliem o conhecimento técnico e comercial do profissional de seguros. O seguro empresarial representa uma grande oportunidade de diversificação e crescimento sustentável das carteiras”, afirma.

Serviço

Evento: 9º Trocando Ideias UCS com Tokio Marine

Tema: “A Importância da Venda do Seguro Empresarial”

Palestrante: Alexsandro Priuli, diretor Comercial Varejo SP Capital da Tokio Marine Seguradora

Data: 14/10/2025 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista, São Paulo – SP

Custo: R$ 84,90 por pessoa (rodízio de pizzas e grelhados; bebidas à parte)

Estacionamento: com manobrista ou bolsão gratuito em frente

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br