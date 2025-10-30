Tudo pronto para a Feijoada do CVG-RJ

A festa será no dia 6 de dezembro de 2025 – A Feijoada do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) chega a sua 25ª edição reunindo sócios, beneméritas, patrocinadores, entidades e parceiros do setor, jornalistas e demais participantes acompanhados de suas famílias, num clima de total descontração. A feijoada é a festa mais aguardada do mercado de seguros, marcando o encerramento do ano.

O cenário é o conhecido Sheraton Grand Rio Hotel e Resort, localizado entre a montanha e o mar, na Zona Sul carioca. A programação conta com música ao vivo, recreação e a chegada do Papai Noel que faz a alegria da criançada. “A feijoada de fim de ano do CVG-RJ é um momento de reencontro, de celebrar parcerias e renovar energias para o novo ciclo. Esperamos todos com o mesmo entusiasmo de sempre”, fala Sonia Marra, presidente do CVG-RJ. E acrescenta, “a festa também é um momento de prestigiar as patrocinadoras. Durante esse encontro, o CVG-RJ promove uma aproximação, uma conexão para gerar mais relacionamento e mais negócios para as nossas patrocinadoras e corretores. Patrocinar um evento tão querido pelo mercado além de dar visibilidade, também é fazer networking”.

A feijoada tem ainda um cunho social, pois alimentos arrecadados durante o evento, são doados para uma instituição de caridade. Ao ir buscar a camiseta da Feijoada na sede do Clube, a presidente solicita que não deixe de levar 1 quilo de alimento não perecível. “Assim como a sua presença faz toda a diferença na nossa festa, a sua doação também fará a diferença no Natal de muitas famílias. Contamos com a sua solidariedade, levando 1 quilo de alimento não perecível para contribuir com nossa ação solidária”, declara Sonia Marra.

Serviço:

Evento: 25ª Feijoada do CVG-RJ

Data: 06/12/2025

Horário: 13h

Local: Sheraton Grand Rio Hotel e Resort – Avenida Niemeyer, 121, Leblon (o local tem estacionamento)

* Reservas já podem ser feitas seguintes canais: pelo WhatsApp (21)96428-4687 e pelo telefone (21)2203-0393

* As vagas são limitadas

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.