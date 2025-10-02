Tokio Marine reúne 120 Corretores em almoço e reforça confiança no crescimento em dois dígitos do mercado

Encontro foi realizado antes da abertura do Conec 2025 e contou com a presença dos 8 Diretores Regionais e Executivos da Seguradora – A Tokio Marine Seguradora reuniu, em São Paulo, 120 Corretores de todas as suas oito Regionais de Varejo — Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Minas Gerais, RJ/ES, São Paulo Interior e São Paulo Capital — além de especialistas de Vida, para um almoço especial realizado em 25 de setembro, antes da abertura oficial do Conec 2025. O encontro reforçou a confiança da Companhia no crescimento em dois dígitos do mercado neste ano, impulsionado pela própria dinâmica da indústria securitária, pelo baixo índice de penetração dos seguros no País e pela digitalização que amplia o acesso a soluções de proteção. Nesse cenário, a parceria com Corretores e Assessorias segue como peça-chave para sustentar esse avanço.

O evento contou com a presença do Presidente José Adalberto Ferrara; do Diretor Executivo de Produtos Massificados; Marcelo Goldman; do Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica, Felipe Smith; do Diretor Executivo de Operações, Tecnologia e Sinistros, Adilson Lavrador, da Diretora de Canais Especiais, Marcia Silva, e foi conduzido pelo Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida, Marcos Kobayashi. Também participaram os Diretores Regionais da Companhia e a Superintendente Comercial Vida, Rosangela Spak, que receberam pessoalmente os Corretores convidados de suas áreas de atuação.

Segundo Kobayashi, o diferencial da Tokio Marine está no fato de ser uma Especialista em Corretor de Seguros, sustentada por três pilares:

Proximidade: “Só este ano, investimos na abertura de cinco novas Sucursais para ampliar nossa presença geográfica e garantir que estejamos ainda mais próximos dos nossos Parceiros em todo o País”.

Soluções Completas: “Somos uma Seguradora Multiprodutos, com mais de 90 produtos e 120 serviços nas áreas de Massificados, Pessoa Jurídica e Vida”.

Especialização: “Temos um time altamente capacitado para apoiar os Corretores em todas as etapas da prospecção e da negociação”.

Os convidados também compartilharam suas percepções sobre a parceria com a Tokio Marine. Para Rogério Krever de Oliveira, da Sustentare Seguros, a Companhia se destaca tanto pela tecnologia quanto pelo atendimento humano: “Atualmente, a Tokio é uma das melhores Seguradoras do mercado. Como diz o próprio slogan, as pessoas da Companhia realmente resolvem”.

Direto de São Luís (MA), Karlay Almeida, da MK Corretora de Seguros, ressaltou a importância da manutenção das equipes comerciais. “A Tokio é uma Seguradora que preserva seus times de atendimento locais por muito tempo, o que gera parceria, proximidade e amizade de verdade com os Corretores”, disse.

Já Bianca Braz, da Áquila Corretora, integrante do Grupo Líder, destacou a variedade do portfólio da Seguradora como um fator decisivo: “Além da proximidade, a ampla gama de produtos da Tokio é um diferencial importante que fortalece a nossa atuação no dia a dia”.

Ao se dirigir aos profissionais reunidos, o Presidente da Tokio Marine, José Adalberto Ferrara, reiterou a prioridade estratégica da Companhia em continuar fortalecendo a relação com os Corretores e as Assessorias. “São vocês que nos ajudam a concretizar nossa missão de proteger Pessoas e Empresas e apoiar o desenvolvimento da sociedade”, concluiu.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em agosto de 2023 e novamente em outubro de 2024, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.