Tokio Marine promove 5ª edição do Conectados e reforça diálogo com Corretores

Encontro reuniu 60 profissionais das Regionais Norte, Nordeste, Centro-Oeste e São Paulo – Capital para debater Produtos e Serviços da Companhia – A Tokio Marine realizou, de 11 a 13 de setembro, a 5ª edição do Conectados, iniciativa criada para ouvir Corretores e identificar oportunidades de aprimoramento dos Produtos e Serviços da Companhia. Dessa vez, o evento reuniu 60 profissionais das Regionais SP – Capital, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, recepcionados pelos Diretores Alexsandro Priuli, Cefas Rodrigues, Ronaldo Dalcin e Jean Brunetto, respectivamente.
“O Conectados é um espaço para troca franca de ideias. Queremos ouvir nossos Parceiros de Negócios, entender o que funciona bem e quais pontos podem ser melhorados, sempre com o objetivo de oferecer a melhor experiência possível com a Tokio Marine e apoiar o crescimento de seus negócios”, destacou o Diretor Comercial Varejo e Vida, Marcos Kobayashi, na abertura do evento.
Durante sua fala, o Presidente José Adalberto Ferrara ressaltou o diferencial da Companhia: “Sempre mencionamos os 3 P’s como fundamentais – Pessoas, Processos e Produtos – mas acrescento um quarto: Paixão. É essa Paixão pelo que fazemos que nos move e nos diferencia no mercado”, afirmou. Também participaram do evento Marcelo Goldman, Diretor Executivo de Produtos Massificados; Felipe Smith, Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica; e Adilson Lavrador, Diretor Executivo de Operações, Tecnologia e Sinistros, que compartilharam novidades e perspectivas de suas áreas, reforçando a proximidade com os Parceiros de Negócios.
Além das apresentações da Diretoria Executiva, a programação contou com visita às duas Matrizes da Companhia em São Paulo (Sampaio Viana e 13 de Maio) e rodadas de negócios com as áreas técnicas, de Sinistros e Tokio Marine Assistência (TMA). “É importante ressaltar que cada opinião ouvida nesse fórum representa muito para a Tokio Marine. Ao longo das edições do Conectados, muitas das sugestões apresentadas pelos Corretores já foram incorporadas pela Companhia, reforçando o nosso compromisso com a melhoria contínua de processos”, frisou Kobayashi. O encerramento da 5ª edição do Conectados Tokio Marine foi marcado por um momento de celebração: os Corretores convidados, entre os quais especialistas em Vida, PJ e da Sucursal Virtual, assistiram ao show do grupo Fundo de Quintal e Encontro de Batuqueiros, no Tokio Marine Hall.

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em agosto de 2023 e novamente em outubro de 2024, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

