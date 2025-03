SXSW 2025: Patricia Fumagalli discute tecnologia no futuro do trabalho nas periferias do Brasil

VP de Tech e Digital da Alper Seguros e líder no setor de tecnologia compartilha sua visão sobre inclusão e oportunidades no Brasil durante o maior festival de inovação e criatividade do mundo – Patricia Fumagalli, vice-presidente de Tech e Digital da Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, participará como palestrante no South by Southwest (SXSW) 2025, um dos maiores festivais de inovação, tecnologia e criatividade do mundo. O evento acontece entre os dias 7 e 15 de março em Austin, Texas, nos Estados Unidos.

Fumagalli integrará o painel “The Future of Work in the Brazilia Hood: Technology, Inclusion and Revolution of Opportunities” (O Futuro do Trabalho nas Periferias Brasileiras: Tecnologia, Inclusão e Revolução de Oportunidades), que acontecerá em 11 de março, das 11h30 às 12h30, no Sunset Room.

O painel faz parte da programação do São Paulo House, espaço organizado pelo Governo do Estado de São Paulo, e conta com a curadoria da Gerando Falcões, ONG que atua com desenvolvimento social em favelas brasileiras. A iniciativa busca conectar o ecossistema de inovação brasileiro com investidores e empresas internacionais, apresentando soluções que nascem nas periferias do Brasil.

Além de sua atuação à frente da AlperTech, braço de tecnologia da Alper Seguros, onde lidera a transformação digital e a implementação de soluções tecnológicas inovadoras no setor de seguros, Patricia Fumagalli se destaca também por sua contribuição a organizações sociais focadas na educação de jovens. A executiva é presidente do conselho consultivo da Academia de Líderes Ubuntu Brasil e membro do conselho curador da Fundação Heydenreich. “A minha participação no SXSW 2025 é focada em promover a inovação tecnológica de forma responsável. Acredito firmemente que a tecnologia tem o poder de criar oportunidades inclusivas e de democratizar o acesso ao mercado de trabalho. A integração da inovação com a responsabilidade social é um valor que carrego tanto na minha trajetória profissional quanto na minha missão pessoal de impactar positivamente a sociedade “, destaca Patrícia.

O painel contará também com a participação de Michelle Schneider, professora convidada da SingularityU Brazil e top voicer do LinkedIn; e Otacílio do Nascimento, diretor executivo da Fundação Toyota do Brasil.

O painel é uma iniciativa do “Favela Valley”, projeto da Gerando Falcões que visa transformar favelas em pólos de inovação e tecnologia. Segundo Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, “estamos aproveitando o espaço entre empresas e marcas para pautar a transformação social”. A organização aposta na educação tecnológica como ferramenta para criar oportunidades econômicas em comunidades vulneráveis.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1200 funcionários e 26 escritórios pelo país, ao todo são 21 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Foto: Patrícia Fumagalli, vice-presidente de Tech e Digital da Alper Seguros (Imagems: Divulgação Alper)