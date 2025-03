Winse Insurance Intelligence apresenta novo executivo de negócios no Brasil

A Winse Insurance Intelligence, insurtech argentina com atuação na América Latina, especialista no desenvolvimento de soluções digitais com a venda de seguros em diversas plataformas, anuncia Gustavo Zobaran como novo executivo de negócios no Brasil, tendo o desafio de criar conexões para abrir portas para a empresa estabelecer sua presença oferecendo proteção em todo o país.

“Nessa jornada, não vamos focar só na busca em estabelecer sua presença. É preciso revolucionar o mercado de seguros no Brasil. Minha função será a de facilitador, criando conexões valiosas e abrindo portas para que a Winse cresça e atenda ainda mais às necessidades de proteção dos clientes, através de soluções adaptadas às especificidades de um mercado cada vez mais dinâmico”, concluiu.

Gustavo Zobaran é autor do livro Hackeando o Modus Operandi, executivo e consultor, destacando-se na inovação e estratégia digital, como especialista em impulsionar o crescimento e a transformação em diversas empresas. Liderou projetos transformadores e construiu marcas de destaque, como a Youse. Na Porto, impulsionou a área de growth e transformação digital. Atualmente, possui a ZN Negócios, é CMO as a Service do Grupo Kakau e conselheiro da Habilitar.me. Suas competências abrangem e-commerce, design organizacional, relações públicas, comercial, gestão executiva, branding, marketing e comunicação.

Foto: Gustavo Zobaran como novo executivo de negócios no Brasil