Nova Lei do Seguro será tema do próximo SincorCAST

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, vai receber o presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro (IBDS), Ernesto Tzirulnik, e o coordenador do Comitê Jurídico da entidade, Adilson Neri, na 28ª edição do SincorCAST. O programa vai ao ar no dia 13 de março, às 10h, pelo canal da TV Sincor-SP, no Youtube. Durante o programa, Boris Ber conversará com os convidados sobre a Nova Lei do Seguro e as mudanças que impactam no dia a dia dos corretores de seguros.

A nova lei é também conhecida como Marco Legal dos Seguros ou Lei dos Contratos de Seguro. Ela reformula as regras do setor de seguros privados, revogando dispositivos do Código Civil e do Decreto-Lei nº 73.

No SincorCAST, os corretores de seguros associados vão concorrer a um tablet. Participam automaticamente da premiação os corretores que estiverem em dia com o pagamento da Contribuição Associativa. Para ter mais chances de ganhar, os associados podem gerar o Número da Sorte, pela Carteira Digital de Associado, disponível no aplicativo Sincor Digital. Os profissionais que enfrentarem dificuldades de acesso no login podem solicitar auxílio das Regionais da entidade ou enviar e-mail para login@sincorsp.org.br. (Fonte: Sincor-SP)