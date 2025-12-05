Susep promove evento virtual sobre a Resolução Conjunta nº 12 e a Agenda da Interoperabilidade

Encontro ocorre na próxima quinta-feira, dia 11 de dezembro, das 11h às 13h – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) promoverá o evento virtual “Resolução Conjunta nº 12 e a Agenda da Interoperabilidade” no dia 11 de dezembro, das 11h às 13h. O encontro ocorre em um momento estratégico de divulgação, consolidação e desenvolvimento da Lei nº 14.652/2023, da Resolução Conjunta nº 12/2024 e da infraestrutura tecnológica associada.

O encontro contará com diversas exposições sobre a implementação do sistema previsto na Resolução Conjunta nº 12 e sobre a ampliação da agenda de interoperabilidade, incluindo perspectivas tecnológicas e setoriais. A programação estará organizada nos seguintes painéis:

Painel 1: Estratégia de Reformas e a Visão do Regulador sobre a Resolução Conjunta nº 12

Painel 2: Infraestrutura e Interoperabilidade: Retrospectiva e Desafios

Painel 3: Pensando o Futuro: Perspectivas Setoriais da Implementação

As discussões serão essenciais para o entendimento dos próximos passos, oportunidades e desafios relacionados à interoperabilidade no mercado supervisionado. A presença do setor e da sociedade é fundamental para o fortalecimento desse marco regulatório e para o avanço da agenda de interoperabilidade no Brasil.

Inscrições

Para participar, é necessário preencher o formulário disponível no link abaixo:

https://forms.office.com/r/dJJ28eLJwF

Evento virtual “Resolução Conjunta nº 12 e a Agenda da Interoperabilidade” – Preencher o formulário

Após o preenchimento, o link para participação será enviado diretamente aos e-mails informados.

Detalhes do Evento

Tema: Resolução Conjunta nº 12 e a Agenda da Interoperabilidade

Data: 11 de dezembro de 2025

Horário: 11h às 13h

Formato: Evento virtual (aberto ao público)

Saiba mais sobre a Resolução Conjunta nº 12/2024:

https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/noticias/2024/outubro/cnsp-e-cmn-publicam-resolucao-conjunta-sobre-concessao-de-direito-de-resgate-como-garantia-de-operacoes-de-credito

Foto: Alessandro Otaviani, Superintendente da Susep