Susep participa do evento de comemoração dos 20 anos do curso de atuária da FEA/USP

Evento foi realizado no dia 12 de maio, em São Paulo – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Diretor Carlos Queiroz, participou, no dia 12 de maio, do evento Atuária FEAUSP 20 anos: celebrando o passado e pensando o futuro, organizado pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP), em comemoração ao aniversário de 20 anos do curso de Atuária da instituição.

O evento teve por objetivo revisitar a história do curso de Atuária da USP nesses últimos 20 anos, refletir sobre os desafios atuais e discutir o futuro das Ciências Atuariais no Brasil.

O diretor da Susep, Carlos Queiroz, proferiu a palestra principal do evento, que teve como tema a Reestruturação do Sistema Nacional de Seguros Privados: mudanças e desafios. Em sua fala, Queiroz discorreu sobre a recente reestruturação do Sistema Nacional de Seguros Privados, a partir do advento da Lei Complementar nº 213/2025, destacando a inclusão, no sistema, das cooperativas de seguros e do mercado de proteção patrimonial mutualista.

O diretor ainda parabenizou a instituição pelos seus 20 anos e direcionou aos alunos do curso de Ciências Atuariais da USP uma mensagem positiva, de crescimento e desenvolvimento do mercado, com grandes oportunidades de trabalho para os futuros atuários: “Os mercados supervisionados pela Susep (seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização) encontram-se em franca expansão e têm um potencial enorme de desenvolvimento pela frente, quando comparamos o Brasil com economias equivalentes. Observamos forte crescimento nas operações das entidades empresariais nas últimas duas décadas e a esse crescimento agora se junta a chegada das seguradoras cooperativas e do segmento de proteção patrimonial mutualista. Atuários e outros profissionais com boa formação, como a oferecida pela FEA/USP, certamente terão posição de destaque no mercado de trabalho”.

O evento ainda contou com a participação da Profa. Dra. Maria Dolores Montoya Diaz, Diretora da FEA/USP; do Prof. Dr. Bruno Meirelles Salotti, Chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP; do Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari; Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Atuariais da FEA/USP e do Sr. Bruno Domingues Carvalho, CFO da Munich Re Brasil.