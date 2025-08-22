Susep participa do Estadão Summit ESG 2025

Autarquia contribuiu para os debates sobre governança e sustentabilidade – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pela Diretora Jéssica Bastos, participou nesta quinta-feira (21) do Estadão Summit ESG 2025, realizado em São Paulo. O encontro reuniu autoridades, especialistas e lideranças empresariais para discutir os desafios da agenda ESG e seus impactos no Brasil e no mundo.

Na edição deste ano, o evento trouxe como tema central “Um alerta: não é possível ignorar os desafios climáticos e sociais”, destacando a importância de práticas empresariais que priorizem a sustentabilidade, a responsabilidade social e a transparência.

A Diretora Jéssica Bastos integrou o painel “Onda política contra ESG e o desmantelamento da governança”, ao lado de Maria Emília Peres, liderança de ESG da Deloitte, Fernanda Claudino, professora da Fundação Dom Cabral (FDC), e Carolina Bueno, Diretora de Riscos e Compliance do Grupo Globo. O debate foi mediado por Luciana Dyniewicz, repórter de economia e negócios do Estadão.

Para Jéssica, o Brasil vive hoje uma janela de oportunidade importante para avançar na pauta ESG: “Há um alinhamento entre governo, órgãos reguladores e mercado, o que cria condições favoráveis para fomentar iniciativas concretas e sustentáveis no país”, afirmou.

Além da Susep, foi destaque no evento a presença de Rafael Ramalho Dubeux, Secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Fazenda; e de Nabil Moura Kadri, Superintendente da Área de Meio Ambiente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Entre os temas estratégicos abordados no evento, estiveram em pauta a transição energética e economia de baixo carbono, a integração de práticas de responsabilidade social e diversidade corporativa, a inovação em relatórios de sustentabilidade e a importância da compliance e transparência para investidores e stakeholders.