Susep participa do Congresso de Corretores – CONEC 2025

Evento debateu inovações tecnológicas, regulação e o futuro da profissão – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Diretor de Regulação Prudencial e Estudos Econômicos, Airton Almeida, participou do Congresso de Corretores de Seguros – CONEC 2025, que ocorre de 25 a 27 de setembro, em São Paulo.

Em sua 20ª edição, o CONEC tem como tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros” e reúne especialistas para debater temas como transformação digital na corretagem, competências humanas na era digital, uso da inteligência artificial no relacionamento com clientes, responsabilidade civil, riscos climáticos e tendências em seguros rural e de transportes.

Airton integrou o talk show de abertura com o tema “Novas Resoluções e Tecnologias: Para onde vai o mercado de seguros?”, que contou também com as participações de Boris Ber, presidente do Sincor-SP; Simone Fávaro, 1ª vice-presidente do Sincor-SP; e Braz Romildo Fernandes, 2º vice-presidente do Sincor-SP.

Em sua fala, Airton destacou a consulta pública da norma sobre corretores de seguros, ressaltando que o processo representa um avanço para toda a categoria. “A proposta reconhece a maturidade dos corretores ao ampliar o espaço para a autorregulação dos profissionais e incentiva a capacitação contínua, essencial em um cenário em que riscos e demandas dos consumidores se transformam rapidamente”, afirmou.

O Diretor também abordou a Lei Complementar nº 213/2025, que inseriu as cooperativas e associações de proteção mutualista no mercado supervisionado. Segundo ele, a medida fortalece a Política Nacional de Acesso ao Seguro, ao ampliar a inclusão e abrir novos nichos de atuação para os corretores.

Outro destaque trazido por Airton foi o balanço dos cinco anos do Sandbox Regulatório, iniciativa pioneira da Susep que possibilitou o surgimento de novas seguradoras e startups, algumas já atuando como seguradoras plenas. Ele lembrou ainda do Laboratório de Inovação em Seguros (LabSeg), desenvolvido em parceria com o IMPA, como exemplo de iniciativa que conecta regulação, tecnologia e ciência para modernizar o setor.