Susep participa de principal evento internacional sobre inovação em seguros

Diretores da autarquia participaram do ITC Vegas 2025, maior encontro mundial do setor, realizado nos Estados Unidos – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelos diretores Julia Normande Lins e Carlos Queiroz, participou nesta terça-feira (14), em Las Vegas (EUA), do ITC Vegas 2025, considerado o maior encontro mundial sobre inovação em seguros. O evento reúne especialistas, reguladores, provedores de soluções e tecnologia, seguradores, resseguradores, insurtechs e organizações sem fins lucrativos de diversos países.

Os diretores da Susep participaram da agenda voltada à América Latina, denominada ITC Latam, e integraram o painel “Conversa com o Regulador: Como a Abordagem Arrojada do Brasil em Seguros Possibilita a Inovação”. O painel abordou como o regulador brasileiro tem reescrito regras e definido uma abordagem mais inovadora para a regulamentação de seguros. Durante o painel, os diretores destacaram iniciativas como o Sandbox Regulatório e o Open Insurance (OPIN), ressaltando como as inovações trazidas pela Susep contribuem para ampliar a concorrência e o acesso da população ao mercado de seguros no Brasil.

Durante o painel, ao comentar sobre o protagonismo da Susep como impulsionadora de inovações tecnológicas no mercado segurador, Júlia Lins destacou que “o regulador não deve ser um ente passivo com relação às inovações de mercado. Pelo contrário, deve estar sempre atento às mudanças e evoluções do setor”. Além disso, destacou que “a inovação tecnológica no mercado de seguros tem evoluído com viés inclusivo e os avanços regulatórios devem seguir na direção de fomentar esse viés”.

Carlos Queiroz, por sua vez, abordou o processo que levou a Susep a regulamentar e promover iniciativas que buscam a inovação nos mercados supervisionados, destacando que a popularização dos produtos e o aumento da concorrência foram motivadores essenciais para as mudanças observadas no Brasil e que objetivam principalmente atender os consumidores.

O ITC Vegas 2025 acontece entre os dias 14 e 16 de outubro e reúne mais de 9 mil participantes de diferentes países, promovendo o intercâmbio de experiências e o debate sobre inovação e regulação no mercado de seguros.