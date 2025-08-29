Susep participa da celebração dos 5 anos do Open Finance

Evento foi promovido pelo Banco Central em parceria com a Associação Open Finance e a Fenasbac – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pela Diretora de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta, Júlia Normande Lins, participou nesta quinta-feira (28) do evento “Open Finance 5 anos: Conectando o Futuro”, promovido pelo Banco Central do Brasil em parceria com a Associação Open Finance e a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), em Brasília (DF).

O encontro reuniu autoridades, reguladores e representantes do mercado financeiro e de tecnologia para discutir os avanços e as perspectivas do Open Finance. A programação contou com painéis que trataram de casos de uso desenvolvidos a partir de soluções de compartilhamento de dados e serviços de pagamento, além dos benefícios alcançados tanto pelas instituições participantes quanto por seus clientes. Também foram debatidos temas como a integração com outros ecossistemas abertos, em âmbito nacional e internacional, questões de governança e as próximas etapas de implementação.

A Diretora da Susep integrou o painel sobre Integração de Ecossistemas, que também contou com a participação de Antonio Carlos Berwanger, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Bruno Diniz, Conselheiro da Associação Open Finance; e Lucas Borges de Carvalho, Assessor do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A moderação foi conduzida por Matheus Rauber, Chefe de Divisão Responsável por Open Finance do Banco Central. Os painelistas discutiram os avanços na implementação do Open Insurance, os benefícios e desafios da portabilidade de investimentos, os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) sobre os ecossistemas de compartilhamento de dados e as perspectivas de interoperabilidade no Brasil e em outros países.

Em sua fala, Júlia destacou os desafios da implementação do Open Insurance e a importância do engajamento do consumidor nesse processo. Ressaltou ainda que a iniciativa modifica a relação entre clientes, uso dos dados e instituições financeiras, que deve ser pautada pela confiança de que os dados serão usados para a melhoria da experiência e das ofertas, e apontou a Resolução Conjunta nº 5/2022 como um marco para a interoperabilidade entre os sistemas. Júlia enfatizou que, quanto mais a Susep, o Banco Central e a CVM conseguirem avançar de forma conjunta, maiores serão os benefícios para todo o setor.

Segundo a Diretora, embora a interoperabilidade seja complexa, iniciar sua discussão e implementação desde já garante ganhos para consumidores, instituições e reguladores. Ela acrescentou que “o grande produto do Open Finance é ter essa cesta financeira — setor creditício, securitário e previdenciário. O cidadão tendo a oportunidade de ter todos esses produtos integrados tende a levar o Brasil para outro patamar de inovação financeira e tecnológica”.

A participação da Susep no encontro reforça o compromisso da Autarquia em contribuir para a construção de um sistema financeiro mais integrado, inovador e seguro, em benefício dos consumidores e do desenvolvimento do país.

Para acessar as informações sobre Open Insurance, acesse o site da Susep, clicando em Assuntos –> Open Insurance.

A gravação do evento na íntegra está disponível no canal do Banco Central no YouTube: