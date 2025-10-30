Susep faz mais uma reunião com representantes de associações de proteção patrimonial mutualista

Encontro teve como foco o debate de contribuições recebidas na Consulta Pública nº 02/2025 – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) recebeu, ontem, em seu escritório em São Paulo, representantes da Confederação Nacional de Associações e Administradoras de Proteção Patrimonial Mutualista (CNPPM) e de outras entidades do setor. O objetivo do encontro foi discutir e esclarecer algumas das sugestões apresentadas à Consulta Pública nº 02/2025, referente à minuta de Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que objetiva estabelecer as normas gerais aplicáveis às operações de proteção patrimonial mutualista.

Pela Susep, participaram da reunião os diretores Jessica Bastos e Carlos Queiroz; a coordenadora da Assessoria Técnica da Superintendência, Marcia Calvano; e a chefe de Gabinete, Ylana Lira.

Com o encerramento da Consulta Pública nº 02/2025, em 1º de outubro, a Susep iniciou a análise das contribuições recebidas. A pedido da CNPPM, representantes do setor foram recebidos pela Autarquia para detalhar algumas das sugestões encaminhadas à minuta da proposta normativa. No dia 03 de outubro, a Susep já havia recebido outros representantes do setor com o mesmo objetivo.

Com as reuniões com as representações, a Susep reforça seu compromisso com o diálogo e a transparência no processo de regulamentação da Lei Complementar nº 213/2025.