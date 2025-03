ST Summit Inovatec debaterá o futuro do transporte de cargas e gerenciamento de riscos

2ª edição do evento acontecerá no dia 13 de março, em São Paulo, e reunirá especialistas de diferentes segmentos – Alguns dos maiores especialistas dos setores de logística, direito e seguros estarão reunidos para discutir o futuro do transporte de cargas e do gerenciamento de riscos. Promovido pela Revista Seguro Total, o encontro será realizado no dia 13 de março, no Hotel Estanplaza International, em São Paulo.

Em sua segunda edição, o evento apresentará as principais tendências, insights e estratégias dos segmentos de transportes e logística; o que há de mais moderno em gerenciamento de riscos; as novidades em segurança para cargas; como prevenir e dimensionar possíveis perdas; além de cases de sucesso e debates com especialistas em Direito.

Entre os palestrantes estarão nomes como Bruna Medeiros, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento (Gristec); Sérgio Hoeflich, especialista em gestão de riscos; Paulo Henrique Cremoneze, advogado e especialista em seguros; André Bonazza, engenheiro ambiental e consultor em emergências químicas; e Robson Cristiano de Souza, especialista em logística e gestão de riscos.

O ST Summit Inovatec 2025 conta com apoio de algumas das principais organizações do país nos setores de seguro, logística e gerenciamento de risco, como a Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR); a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística); e a Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento (Gristec).

Também apoiam o evento o Clube Internacional de Seguros & Transportes (CIST); a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg); o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP); e o Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo (Sincor-SP).

Os interessados em participar do ST Summit Inovatec 2025 podem encontrar mais informações sobre a programação, palestrantes confirmados e fazer sua inscrição no site oficial do evento, em https://stsummit.com.br.