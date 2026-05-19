Sincor-SP participa da abertura da Semana ENEF 2026 e reforça papel do corretor na educação financeira do País

A abertura oficial da 13ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) reuniu, nesta segunda-feira (18), em Brasília (DF), autoridades públicas, representantes do mercado de seguros e instituições ligadas à educação financeira, previdenciária e securitária. O Sincor-SP esteve representado pelo presidente, Boris Ber, que participou da cerimônia ao lado de João Pereira, diretor do Sincor-DF e ex-presidente da entidade.

Promovida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) e coordenada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), a Semana ENEF acontece de 18 a 24 de maio em todo o País, mobilizando instituições públicas, privadas e do terceiro setor em ações voltadas à promoção da educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal.

Com o tema “Educação financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade”, a edição de 2026 tem como proposta ampliar a conscientização da população sobre planejamento financeiro, proteção patrimonial, previdência e tomada de decisões mais conscientes ao longo da vida.

A cerimônia contou com a presença do superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, que ressaltou a importância da integração entre educação financeira e cultura do seguro desde a formação escolar, destacando o papel estratégico dos corretores no fortalecimento da proteção das famílias brasileiras.

“Temos a possibilidade de levar educação financeira em uma escala até então inédita para dentro da escola pública brasileira. Isso significa que nossos jovens poderão aprender desde cedo sobre poupança, investimentos, previdência e também sobre a importância do seguro. Quando ocorre um imprevisto, o seguro protege o planejamento financeiro das famílias”, afirmou Octaviani.

O superintendente também defendeu maior integração entre o setor e as políticas públicas de educação financeira. “A presença dos corretores neste evento é uma honra para nós. O que precisamos construir é uma agenda de futuro em conjunto com corretores e seguradores, levando ao Brasil educação financeira, securitária e previdenciária”, destacou.

Também presente na cerimônia, o novo diretor da Susep, Marcílio Otávio Nascimento Filho, reforçou o protagonismo dos corretores de seguros no processo de conscientização financeira da população. Com mais de 30 anos de atuação no mercado de seguros, Marcílio construiu sua trajetória como corretor de seguros, empreendedor do setor, ex-diretor do Sincor-PB e professor da Escola de Negócios e Seguros (ENS).

“É fundamental dar enfoque à educação financeira associada à cultura securitária e previdenciária. Os corretores são o principal canal de distribuição e ajudam a criar cultura no mercado, levando educação financeira aos segurados. Trata-se de uma contribuição importante para a sociedade e para a economia brasileira, um verdadeiro serviço social prestado pela categoria”, afirmou Marcílio.

Para o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, a Semana ENEF cumpre um papel estratégico ao aproximar educação financeira, previdenciária e cultura do seguro, fortalecendo o papel do corretor como agente de orientação da sociedade.

“A educação financeira precisa caminhar junto da educação securitária e previdenciária. O corretor de seguros tem uma função essencial nesse processo, porque está próximo das famílias, das empresas e das decisões importantes de proteção. Participar de uma iniciativa como a Semana ENEF reforça nosso compromisso com a conscientização e com a construção de uma sociedade mais preparada para o futuro”, afirma Boris Ber.

A transmissão da abertura está disponível no canal da Susep no YouTube: https://www.youtube.com/@SusepTV

Fonte: Sincor-SP