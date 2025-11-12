Semana do Seguro reúne as principais lideranças na Câmara dos Vereadores de Salvador

O vereador Alberto Braga promove no dia 13 de novembro, às 19 horas, acontece uma sessão especial no Centro de Cultura, em homenagem à Semana do Seguro, Lei Municipal 9.804/2024. A iniciativa conta com o apoio do Clube dos Seguradores da Bahia, Aconseg NNE, Sincor-BA, Sindseg BA/SE/TO, CSP-BA e o Clube do Seguro de Feira de Santana.

“O objetivo dessa lei é conscientizar a população sobre os benefícios e a relevância do seguro para garantir a proteção dos bens e da família. A parceria entre o poder público e as lideranças do setor proporciona um ambiente para debates, oficinas e palestras, incentivando a criação e divulgação de políticas públicas que promovam mais confiabilidade e qualidade aos serviços de seguros”, declarou Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia.

A Prefeitura de Salvador sancionou a Lei 9.804/2024 que institui no calendário oficial do município a Semana do Seguro, de 12 a 19 de outubro. O Projeto de Lei é de autoria do Vereador Alberto Braga (Republicanos) e a ação faz parte do calendário oficial de eventos da capital baiana.

A Semana do Seguro dissemina a cultura securitária e de gestão de risco, foca na proteção familiar e patrimonial, estimula a criação e a divulgação de políticas públicas que promovam maior confiabilidade e qualidade aos serviços de seguros prestados ao consumidor, valoriza os profissionais que trabalham na área e conscientiza a população geral sobre os benefícios do seguro para garantir a proteção dos bens materiais e imateriais.

Foto: Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia.