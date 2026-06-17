Seguro Cyber ganha relevância como ferramenta de proteção financeira e continuidade dos negócios

O Brasil figura entre os países com maior ocorrência de ataques cibernéticos. Em um período de 12 meses, foram registrados mais de 700 milhões de ataques no país, totalizando 1.379 por minuto (Panorama de Ameaças para a América Latina 2024) gerando grandes prejuízos financeiros e reputacionais.

Diante desse cenário, o Seguro Cyber vem ganhando espaço como uma importante ferramenta de gestão de riscos corporativos. Mais do que uma apólice de indenização, a modalidade oferece suporte especializado para resposta a incidentes, recuperação operacional, assessoria jurídica e gestão de crises.

Esse é um dos temas discutidos na 1ª Semana do Seguro em Curitiba, que acontece de 14 à 20 de junho com várias ações de conscientização sobre gestão de riscos e proteção patrimonial.

De acordo com o diretor do Sindicato das Seguradoras (Sindseg PR/MS) Wilson Bessa, o risco cibernético deixou de ser uma preocupação restrita às áreas de tecnologia e passou a integrar as estratégias de governança das organizações.

“É um tema que passou a ter uma gestão mais estratégica diante das graves consequências dos ataques. Além da paralisação das atividades, podem ocorrer perda de receita, vazamento de dados, gerar custos de investigação, notificações obrigatórias a clientes e parceiros, além de possíveis ações judiciais e danos à reputação da empresa”, explicou.

O Seguro Cyber contempla coberturas voltadas tanto para os prejuízos da própria organização quanto para eventuais responsabilidades perante terceiros. Entre os serviços oferecidos estão perícia digital, investigação forense, recuperação de dados, lucros cessantes decorrentes da interrupção das operações, apoio em casos de extorsão digital e cobertura para reclamações relacionadas a falhas de segurança e violação de privacidade.

Em muitos casos, o segurado tem acesso imediato a equipes multidisciplinares compostas por especialistas em forense digital, escritórios de advocacia, consultores de comunicação e profissionais de gestão de crises, disponíveis 24 horas por dia.

Para a contratação do seguro, as seguradoras avaliam aspectos como faturamento, segmento de atuação, histórico de incidentes, utilização de autenticação multifator, políticas de backup, ferramentas de segurança, treinamento de colaboradores e planos de resposta a incidentes.