Seguradoras e prestadoras de serviço de peso aderem ao projeto Corretor na Real, idealizado pelo Sincor-MG

Na contagem regressiva para a realização do ousado Corretor na Real, que vai acontecer entre os dias 6 a 8 de agosto na histórica cidade de Diamantina, em Minas Gerais, mais e mais seguradoras, prestadoras de serviço e entidades do setor se unem ao projeto e passam a integrar o seleto grupo de marcas patrocinadoras e apoiadoras do evento, que promete fazer história.

Allianz, Porto, Consórcio Nacional Bancorbrás, Capemisa, Tokio Marine, BP Seguradora, Sancor Seguros, C6Seg, Excelsior Seguros, Rossi Advogados Associados, Pasi, Maxpar, AIG, Minha Vida Protegida, Mapfre, Yelum, MBM Seguro de Pessoas, SulAmérica, Justus e Zurich são algumas das empresas engajadas. Para Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG, idealizador do inovador projeto Corretor na Real, o movimento é uma resposta direta de aceitação ao novo, à quebra de paradigmas.

Vem mais por aí…

“Esta adesão parcial traduz a magnitude do projeto Corretor na Real. A presença de marcas tão importantes é um compromisso delas com a qualificação profissional, a inovação e o fortalecimento da rede de corretores em Minas Gerais. Eu não tenho dúvidas de que, até o evento, outras importantes empresas vão se juntar a essa experiência única”, ressalta Bentes.

Engajamento inédito

Em linha com o projeto Cidades Protegidas, o Corretor na Real conta com forte apoio do governo estadual, da prefeitura de Diamantina e até da Igreja local. Mais do que uma experiência imersiva, o projeto prevê ações concretas como a capacitação de comerciantes, escolas e associações locais, além da integração entre o mercado de seguros, o poder público e a população. O impacto para a economia e o turismo da região também será significativo.

Para mais informações e inscrições, visite o site oficial do projeto: www.corretornareal.com.br.

Foto: Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG