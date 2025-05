Sancor Seguros intensifica presença no Espírito Santo com ações estratégicas

A Sancor Seguros deu novos passos rumo ao fortalecimento de sua marca e parcerias no Espírito Santo. Em uma semana marcada por conexões significativas, a companhia promoveu e participou de dois eventos especiais na capital Vitória, reforçando seu comprometimento com o mercado regional e com a expansão sustentável de seus negócios.

Na noite de 14 de maio, um coquetel exclusivo reuniu corretores parceiros e lideranças do setor na cidade. Na ocasião, a seguradora apresentou seu portfólio de soluções e destacou a “Ambição 2030″ — um plano estratégico que traça as metas da companhia para construir um futuro sólido, humano e sustentável até 2035. O evento contou com a presença de Paulo Alexandre Dawibida, diretor da Sancor Seguros, da equipe da Nucorr Assessoria, além de convidados como o presidente da Maxpar | Grupo Autoglass, Fernando Carreira.

Para Rosangela Oliveira, Gerente da Sancor Seguros, o momento foi mais do que institucional. ” Foi uma oportunidade de estreitar laços, escutar o mercado capixaba e mostrar que estamos aqui para crescer junto, com transparência, diálogo e inovação. Essa troca com os corretores é o que alimenta nosso propósito” , afirma.

No dia seguinte, a seguradora marcou presença na Jornada Capixaba de Vida, com um quiosque acolhedor e interativo que chamou a atenção dos participantes. Sorteios, brindes e uma equipe engajada criaram um ambiente leve e receptivo, favorecendo o relacionamento com profissionais da região.

Essa foi a primeira participação da Sancor Seguros em um evento promovido pelo Sincor-ES, e a expectativa é de que a parceria se fortaleça nos próximos meses. “Foi uma estreia com o pé direito. A receptividade foi incrível e temos certeza de que há muito espaço para contribuir com o desenvolvimento do mercado local” , completa Rosangela.

Ao longo dos dois dias, demonstraram que sua atuação no Espírito Santo vai além de presença comercial: é sobre conexão humana, visão e comprometimento com o futuro da proteção