REP Seguros promove evento online sobre Seguro Garantia e capitalização de negócios em tempos de escassez

Ana Paula Soares Jardim, especialista da REP Seguros, comenta a expectativa com o evento e como pode ajudar a entenderem melhor essa ferramenta valiosa – As inscrições para o REP TALKS, evento promovido pela REP Seguros referência no mercado de seguros e corporativos, já estão abertas. No dia 25 de março, das 9h30 às 11h, especialistas do setor discutirão o papel estratégico do Seguro Garantia para manter contratos firmes, reduzir riscos e impulsionar o crescimento empresarial, mesmo diante de cenários desafiadores.

Com o tema “Capitalizar seu negócio em tempos de escassez”, o evento será online e gratuito, proporcionando insights e debates valiosos para empresas que buscam alternativas seguras e eficazes para garantir estabilidade financeira e minimizar riscos operacionais.

“O Seguro Garantia tem se tornado uma ferramenta essencial para empresas que precisam garantir a continuidade de seus projetos e honrar compromissos, mesmo em momentos de incerteza econômica. Nosso objetivo com o REP TALKS é justamente trazer informação qualificada e estratégias para que os participantes possam aplicar no dia a dia dos seus negócios”, destaca Ana Paula Soares Jardim, especialista da REP Seguros.

Os interessados podem se inscrever por meio do link, onde também estão disponíveis mais detalhes sobre o evento. É importante que os participantes fiquem atentos ao e-mail informado no momento da inscrição para receberem as instruções de acesso ao evento.

“Além de proteger contratos e garantir compromissos, o Seguro Garantia pode ser um diferencial competitivo para empresas que desejam crescer de forma sustentável. Vamos mostrar como essa solução pode trazer segurança e previsibilidade financeira, permitindo que negócios enfrentem desafios sem comprometer sua operação”, acrescenta o especialista.

Fundada em 1986, em Novo Hamburgo (RS), a REP Seguros é uma corretora especializada em seguros corporativos, reconhecida por sua abordagem inovadora e soluções personalizadas. Com mais de três décadas de experiência, a empresa se consolidou como uma referência no setor, combinando tradição e modernidade para atender às necessidades específicas de seus clientes. Ao longo dos anos, a REP Seguros se destacou por sua capacidade de se reinventar, sempre focada em oferecer excelência no atendimento e em construir relacionamentos de confiança.